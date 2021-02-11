Pençe Kartal-2 Harekatı'nda yaralanan Yüzbaşı Güler hayatını kaybetti

Kuzey Irak Gara'daki Pençe Kartal-2 Harekatı'nda hayatını kaybeden askerlerin sayısı üçe yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), harekatta yaralanan Yüzbaşı Ertuğ Güler'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

​PKK'ya yönelik Gara'da düzenlenen Pençe Kartal-2 Harekatı'nda Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan yaşamını yitirmişti.