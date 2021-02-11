Dışişleri'nden ABD'ye Kavala tepkisi: Hiçbir devlet Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Osman Kavala'yla ilgili olarak ABD'den gelen açıklamaya tepki gösterdi. Aksoy, "Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez" dedi.