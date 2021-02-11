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    Soylu: 2020'de toplam 59 milyon 500 gereksiz ve asılsız çağrı aldık

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 112'ye gelen asılsız ve gereksiz acil çağrılarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Soylu, "2020 yılında toplam 59 milyon 500 gereksiz ve asılsız çağrı aldık. Bunun yanında imdat isteyenlerin toplam çağrı sayısı 29 milyon 800 bin" dedi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin açılışı için Karabük'e geldi. Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Bahtiyar Yılmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların karşıladığı Soylu, 112 Çağrı Merkezi'ni gezerek incelemelerde bulundu.

    Bakan Soylu, bir acil çağrıya da cevap verdi. Kendisini tanıtan Soylu, aracının önüne başka bir aracın park etmesi sonucu işine gidemediğini belirten kişinin bilgilerini ve adresini alıp, trafik ekiplerini bölgeye yönlendirdi. Soylu, tüm acil çağrı merkezi çalışanlarının Avrupa 112 Acil Çağrı Günü'nü kutladığını söyledi.

    Türkiye'deki 70. vilayette 112 Acil Çağrı Merkezi'ni açtıklarını söyleyen Soylu, şöyle konuştu:

    • "Burada hem emniyet teşkilatımızın hem jandarma hem sağlık teşkilatımızın hem orman teşkilatımızın hem itfaiye teşkilatımızın ve bunun yanında diğer acil çağrı merkezlerimizin çağrı karşılayıcılarının bulunduğu bir merkez burası. 2009 yılında başladık. Antalya ile başladık ve 2016 yılına kadar toplamda 24 ili kendi vilayetlerinde bir 112 çağrı merkezi adı altında topladık. Hedefimiz 81 vilayette 112 numarası adı altında tüm acil çağrıları toplamaktı.
    • Allah nasip ederse haziran ayının sonunda da 112 numarası adı altında vatandaşımızın 112'yi çevirdiğinde tüm acil çağrıları ulaşabilecek sistemi haziran sonu itibariyle oluşturacağız. Eğer her ilde her kurumun kendi merkezini oluştursaydık, yaklaşık 20 katlık bir maliyetle karşılaşacaktık. Bu şekilde insan ve maliyetten iyi bir şekilde maliyetleri azaltıp yatırım daha efektif hale getirip teknolojiyle bunu bütünleştirme imkanına sahip olabildik."

    'E-Çağrı sistemiyle 156 bin çağrı aldık'

    Soylu, 112 Çağrı Merkezlerinde akıllı, yerli ve milli yazılım kullanıldığını söyledi. Sistemin özellikleri hakkında bilgi veren Soylu, şunları söyledi:

    • "Sistemin bir özelliği de akıllı sistem, yerli ve milli yazılımla yapmamızdır. Bu sistemle tüm verilerin ne zaman, nerede, ne şekilde geldiği akılı bir çağrı sistemimiz var. Bir metot da e-çağrı sistemi. Şu ana kadar yaklaşık bu konuda 156 bin çağrı aldık. Bunun anlamı nedir? Eğer arabanız kaza yapar ve e-çağrı sistemi varsa otomatik olarak devreye girer, 112'yi arar. 112, o aracın imdadına koşabilecek acil çağrı elemanlarını oraya gönderir. Bu da dünyada birçok yerde olmayan bizde olan ve bunu yanı sırada dünyada olan yerlerde de bu akıllı nesil yazılımı çok daha iyi kullandığımız bir sistem."

    'Hiçbir anlamı olmadan burayı meşgul ediyor'

    Asılsız ve gereksiz acil çağrılar hakkında da konuşan Soylu, bu konuda vatandaşlardan yardım istediklerini ifade etti. 2020 yılında her iki çağrıdan birinin asılsız ve gereksiz olduğunu ifade eden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

    • "Bir yardım dileyerek söylemek isterim. 2020 yılında toplam 59 milyon 500 gereksiz ve asılsız çağrı aldık. Peki bunun yanında imdat isteyenlerin toplam çağrı sayısı 29 milyon 800 bin. Eğer siz gereksiz ve asılsız çağrı için 112'yi meşgul ederseniz bu bir yangına, bir sağlık olayına geç kalmamızı veyahut da elbette ki afet olayına geç kalmanızı sağlayabilecek, polis ve jandarma ekiplerimizin ulaşabileceği bir olaya geç kalmamızı sağlayabilecek en önemli aksaklığı oluşturur.
    • Bu yönde cezai işlemler var. Bunları arttırdık da. Bazı vilayetler çok iyi olmamıza rağmen bazı vilayetlerimizde bu anlayışı yakalayamadığımızı söylemek isterim. Bu konuda vatandaşımızın da yardımını bekliyoruz. Bu konuda asılsız ve gereksiz şu. Arıyor kapatıyor. Hiçbir anlamı olmadan burayı meşgul ediyor. Bu asılsız çağrı. Gereksiz çağrı ise vatandaş 155'i arıyor tam bilinmediği için 112'ye yönlendiriyor. Herhalde yanlış aradım diye kapatıyor. Biz buna gereksiz çağrı diyoruz.
    • Bu çağrılarda da ciddi bir artış söz konusu. Bu konuda valiliklerimiz ve kurumlarımız bu konuda kamuoyu oluşturarak bu konudaki katkılarını yaparlarsa memnun oluruz. iki asılsız gereksiz çağrı, bir doğru çağrı. Bu rakam büyük bir rakamdır. Bu konuda herkesten çok büyük bir katkı ve destek bekliyoruz."
    Etiketler:
    112 Acil Çağrı Merkezi, çağrı, Asılsız ihbar, Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı
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