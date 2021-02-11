İstanbul Üniversitesi ve Cerrahpaşa öğretim üyelerinden Boğaziçi'ne destek bildirisi

İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa öğretim üyeleri, Boğaziçi Üniversitesi'nde süren protestolarla ilgili olarak destek açıklaması yaptı.

İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa öğretim üyeleri bir basın açıklaması yayımlayarak, Boğaziçi Üniversitesi'nde Melih Bulu'nun rektör atanması ve iki yeni fakülte kurulmasına karşı yapılan eylemlere destek verdi.

Açıklamada "Boğaziçi Üniversitesine kurum dışından, meşru ve liyakata uygun olmayan bir rektör atanmasına ve üniversite senatosunun görüşü alınmaksızın tepeden inme bir kararla, iki yeni fakülte kurulmasına karşı yapılan haklı itirazlara katılıyor, akademik özgürlük ve üniversite özerkliği için anayasal haklarını kullanan herkesi destekliyoruz" denildi.

İü ve İÜ Cerrahpaşa hocaları Beyazıt Meydanı’nda polisin dağılın uyarısı üzerine yürüyerek basın açıklaması yapıyor! pic.twitter.com/sMhF2l9NDO — Erhan Kelesoglu (@erhankelesoglu) February 11, 2021

​Sosyal medyada öğretim üyelerinin basın açıklamasını Beyazıt Meydanı'nda yapmak istedikleri, polisin dağılın uyarısı üzerine, açıklamayı yürüreyek okuduklarını gösteren videolar paylaşıldı.