Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez: Milli Piyango'daki modeli at yarışlarına da uygulayacağız, ihaleyi bu yıl yapacağız

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Milli Piyango’nun cirosunun özelleştirildikten sonra ikiye katlandığını belirterek, “İkramiye oranı yükseldi ve kamu payı da yüzde 47 arttı” dedi. Sönmez, gelir paylaşımı modelini at yarışlarında da uygulayacaklarını ve bu yıl içinde ihaleyi yapacaklarını belirtti.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, Sabah’tan Dilek Güngör’ün sorularını yanıtladı.

Sönmez, “Lisansın sahibi biziz. Bizim adımıza yatırımcı işletiyor, para fonun Halkbank hesabında toplanıyor. Biz işleten şirkete komisyon veriyoruz. Kimsenin parayı cebine attığı yok. Milli Piyango'da ciro 2 kat artmış durumda… İkramiye oranı yükseldi ve kamu payı da yüzde 47 arttı. Bu kaynaklar fonun cari açığı düşürecek yatırımlarına kaynak oluşturacak. Gelir paylaşımı modelini at yarışlarında da uygulayacağız. Bu yıl içinde ihaleyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

Zafer Sönmez, İskenderun’daki kuracakları petrokimya tesisine, projeye rafineri de dahil edilirse 10-12 milyar dolarlık yatırım yapılacağını da söyledi. Sönmez, yatırımın 4-5 sene süreceğini kaydetti. 4-5 milyon metrekarelik bir alanda kurulacak tesisin alanının bu yılın ilk yarısında belirleneceğini ifade eden Sönmez, “2021 sonunda orada fabrika görmeyeceğiz ama daha somut konuşacağız. Sahayı seçmiş olacağız. Yatırımcılarla konuşacağız. Petkim’e rakip olmayacağız” dedi.

‘Pandemi uzun sürerse THY'ye destek verilebilir’

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, THY’ye devlet desteği verilip verilmeyeceği konusundaki soruyu şöyle yanıtladı:

“Pandemi şartları uzun sürerse, sektör zorlanmaya devam ederse, THY’de bundan etkilenirse, biz de ana hissedar olarak her zaman Türkiye’nin global markasının yanında oluruz. THY, sadece ticari bir şirket değil, Türkiye’nin kargosunu, ihracatını, turizmini, dış politikasını da etkileyen bir firma.”

THY’nin pandemi sürecini iyi götürdüğünü de belirten Sönmez, “Nakdini iyi yönetti. Sermaye enjeksiyonuna ihtiyacı olmadan şu anda işlerini yürütüyor. Ama Pandemi sonrasının kazanan şirketi olacaktır. Havacılıkta da önümüzdeki süreçte iş modelleri değişecek. Eskiden ‘en iyi yemek, en iyi koltuk’ tercihte önemliyken, salgın sonrasında hijyen ilk sıraya gelecek. Bu durum havayolu şirketlerinde maliyet avantajları da sağlayacak” değerlendirmesi yaptı.