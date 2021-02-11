Dört çocuk annesi, kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

AA’nın haberine göre Özerli Mahallesi’ndeki evlerinde 50 yaşındaki Ercan Y. ile 45 yaşındaki eşi Şule Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Ercan Y. mutfaktan aldığı bıçakla Şule Y.’yi yaraladı.

112 Acil Servis ekipleri, dört çocuk annesi Şule Y.’yi ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Şule Y., hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Ercan Y. gözaltına alındı.