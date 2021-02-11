Suriyeli çete 'büyü' başına 4 bin 500 TL almış

Suriyeli 'büyücü çetesi'ne yönelik 13 kişinin gözaltına alındığı operasyonun detayları ortaya çıktı. Çetenin, yurt dışındaki müşterilerine okuyup üfledikleri yüzük veya kolyeleri 4 bin 500 TL karşılığında gönderdiği belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin dün 15 adrese şafak vakti eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 'büyü yapma' vaadiyle dolandırıcılık yapan Suriyeli 13 kişi gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre şüphelilerin Altındağ ilçesinde özel eşyalarla dizayn edip, 'büyü merkezine' dönüştürdüğü evde yapılan aramada öküz kafası, Arapça yazılı muska kağıtları, mumlar, sandalyeye bağlanmış oyuncak bebek ve heykeller bulundu.

Şüphelilerin emniyette işlemleri sürerken, operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Buna göre şüphelilerin, 'insan bağlama', 'insanları ayırma', 'zenginlik' ve 'araba sahibi olma' konularında 'büyü' vaadiyle dolandırıcılık yaptığı saptandı.

Çocukları hasta olan yurt dışındaki müşterileriyle görüntülü görüştükleri ve hasta çocukların fotoğraflarını okuyup-üfleyerek 'büyü yaptıklarını' iddia ettikleri belirlendi.

Görüntülü görüştükleri müşterilerine, okuyup-üfledikleri yüzük, kolye ve künye gibi takıları da yaklaşık 4 bin 500 lira karşılığında kargoyla gönderdikleri öğrenildi.