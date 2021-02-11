Marmara Denizi'nde kofana bolluğu: Kilosu 300 liradan 70 liraya düştü

Son günlerde hava şartlarına da bağlı olarak Marmara Denizi'nde en son 10 yıl önce görüldüğü söylenen kofana balığı bolluğu yaşandı. Tezgahlarda geçtiğimiz hafta kilosu 300 liradan satılan kofana 70 liraya kadar düştü.