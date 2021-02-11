Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Usta: Vakalar beklediğimizden fazla artışta, karantina kararları almaya başladık

Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, "Vaka sayılarımız, daha önceki ikinci dalgaya başlayış seviyemizden daha yüksek seviyelerde. Bizi asıl ürküten, tedirgin eden taraf bu" dedi.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kentteki seyrine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

Trabzon’da vaka sayılarında önemli bir artış yaşandığını söyleyen Dr. Usta, "Vaka sürecini yönetirken dip yapmayı beklerken vakalar belirli bir aşamadan sonra tekrar yukarıya doğru hareketlenmeye başladı" dedi. Usta, şöyle devam etti:

"Bu hepimiz için önemli ve sıkıntılı bir seviye. Vakaların artış hızını durdurabilmek için aşılar, karantina tedbirleri, kurallara uyma yönünde hareketimizi sıkı sıkıya devam ettiriyoruz ama vakalarımız Trabzon’da beklediğimizden fazla artış trendinde. Vaka sayılarımız, daha önceki ikinci dalgaya başlayış seviyemizden daha yüksek seviyelerde başladı.

başladı. Bizi asıl ürküten, tedirgin eden tarafı bu. Bunların daha aşağılarda olsa ve daha yavaş başlayarak devam edebilseydi belki daha rahat olabilirdik ama şu anki rakamlara göre önümüze daha farklı ve fazla vakaların geleceğini düşünüyoruz. O tedirginlikle daha sıkı tutmaya gayret ediyoruz."

Koronavirüsün mutasyona uğramasıyla yayılma gücünün de arttığını belirten Usta, “Bunu ortadan kaldırabilmek için daha farklı tedbirler almak gerekebiliyor. Bakanımızın dün akşam yaptığı açıklamada illerin kendi özelinde kararlar alabilmesinin yolu açılıyor. Bir ilde mutasyonlu virüs varsa ve yayılma hızı fazlaysa kendi içinde kararlarını alarak farklı karantina tedbirleri uygulayabilecek. Şu anki yaptığımız uygulamada ise özellikle bazı ilçelerimizde yoğun şekilde karantina kararları almaya başladık. Hareket gördüğümüz yerde farkındalık oluşturmak, hareketi kısıtlamak adına karantina tedbirlerini sıkı sıkıya uyguluyoruz” diye konuştu.

'Aşılama oranımız yüzde 50'nin üzerine çıktı'

Trabzon’da yapılan aşı çalışmaları hakkında konuşan Usta, şunları kaydetti: