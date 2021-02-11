AK Parti Sözcüsü Çelik: Bölgemizde terör devletleri kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

"Irak’ın Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 harekâtında, teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz... Şehitlerimizin mekânı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun" diyen Çelik, şunları söyledi: