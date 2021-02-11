İzmir'de cinnet getiren boya ustası, eşini öldürdü, çocuklarını yaraladıktan sonra intihara kalkıştı

İzmir'de inşaatlarda boya ustası olarak çalışan B. Ü., iddiaya göre cinnet getirip mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşi S.Ü.'yü öldürdü.

Ardından 9 ve 5 yaşlarındaki çocuklarını yaralayan B.Ü., aynı bıçağı göğsüne saplayarak, intihar girişiminde bulundu.

Yaralı çocuklar ve baba B.Ü. Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan çocuklar ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

B.Ü.'nün psikolojik sorunları bulunduğu, bu nedenle bir süredir ilaç kullandığı ileri sürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.