RTÜK'ten 'Sen Çal Kapımı' dizisine küvet sahnesi nedeniyle para cezası: 'Türk aile yapısına aykırı'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), FOX TV'ye yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisine küvet sahnesi nedeniyle para cezası uyguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı ve Baraj dizilerine ceza kesti.

Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in başrolünde yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisine; masaj, jakuzi ve duş sahneleri nedeniyle, 'Türk aile yapısına aykırı olması' gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

FOX TV'nin bir diğer dizisi Baraj'a ise, 'toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden nitelikte yayın yapıldığı' gerekçesi ile idari para cezası kesildi.