'Fakirlik iğrençtir, mezarda ölüleri bile kokar' diyen öğretmene 5 ay hapis

Antalya'da bir sitede güvenlik görevlisi Halil Ayaz, aynı sitede oturan kadın öğretmen A.Ö.'nün kendisine "Fakirlik iğrençtir. Fakirlerin mezarda ölüleri bile kokar" diye hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Manavgat'ta görülen duruşmada mahkeme A.Ö.'ye 5 ay hapis cezası verdi.

Antalya'ın Manavgat ilçesine bağşı Side Mahallesi’nde 2019 Aralık ayında bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Halil Ayaz, sitede oturan ilkokul öğretmeni A.Ö. ile karşılaştı.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığı iddiaya siteden taşınanların kullanmadıkları eşyaları ihtiyacı olanlara verilmesi için bıraktığı depodaki karşılaşma sırasında A.Ö., "Bunları burada niye tutuyorsunuz, kaldırın. Fakirlerle uğraşmayın" diyerek Halil Ayaz’ı aşağıladı.

Daha sonra A.Ö., otoparkta küçük kızıyla oynarken Halil Ayaz’a yönelik 'fakir' diyerek hakaretlerini sürdürdü. Halil Ayaz, site yönetimine olayla ilgili bilgi verdikten sonra ilkokul öğretmenliği yapan A.Ö. hakkında savcılığa ‘hakaret’ ve ‘mobbing’ uygulamaktan suç duyurusunda bulundu.

Halil Ayaz ayrıca A.Ö.’yü öğretmen olduğu için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de şikayet etti.

'Kendi durumuma karşı bir isyan olarak söylediğim bir sözdür'

Manavgat 5. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dava pazartesi günü görüldü. Duruşmaya sanık A.Ö. ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan A.Ö., kendisinin hakaret içerikli sözleri şikayetçiye karşı söylemediğini belirterek şunları söyledi:

"Ben kızımın istediği bebeği maddi durumumun elvermemesi nedeniyle alamadığım için kızıma fakirliğin kötü bir şey olduğunu söylemek niyeti ile 'fakirlik iğrençtir' diyorum. Bu kendi durumuma karşı bir isyan olarak söylediğim bir sözdür. Ben suça konu olan sözleri şikayetçiye hitaben veya onu kastederek söylemedim. Şikayetçi, sitede çalışmanın verdiği avantaj ile suça konu olan sözleri söylediğim anı benim haberim olmadan çekmek suretiyle suç işlemiştir. Beraatıma karar verilmesini isterim."

5 ay hapisle cezası paraya çevrildi

Şikayetçi Halil Ayaz ve avukatı sanığın cezalandırılmasını talep etti. Kararını açıklayan Manavgat 5. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, sanık A.Ö.’yü 5 ay hapisle cezalandırdı. Mahkeme sanığın cezasını 6 bin lira paraya çevirdi.

'Telefonla tehdit edildi'

Dün olayla ilgili Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü’ne gelen soruşturmacılara ifade veren şikayetçi Halil Ayaz, olayın yerel bir internet sitesinde haber olması üzerine tehdit telefonu aldığı iddiasıyla Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek suç duyurusunda da bulundu.

'Kızıyla konuşurken beni hedef alıyor, bana bakıyordu'

Halil Ayaz, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kapalı otoparkta olduğum sırada A.Ö. otomobiliyle geldi. 1 yaşındaki oğlunu araçta bırakan A.Ö., 5-6 yaşlarındaki kızını karşısına alarak ‘Fakirlik iğrençtir. Fakirlerin mezarda ölüleri bile kokar. Zengin ve asil kızım benim. Anası da zengin, dedesi de zengin, ölmemiş dedeleri zengin, ölmüş dedeleri de zengin, o mezardaki dedeleri bile zengin mezardaki’ diyerek bana hakarette bulundu. Kızıyla konuşurken doğrudan beni hedef alıyor, bana bakıyordu. Konuyu site yönetim ve denetimine ilettikten sonra A.Ö. hakkında suç duyurusunda bulundum."

'Fakirlerin çocukları engelli ve sakat doğar'

Suç duyurusunda bulunmasının ardından sitenin havuzunda çalışırken A.Ö.’nün kızıyla birlikte yanına geldiğini belirten Halil Ayaz, "Fakirlerin çocukları engelli ve sakat doğar. Bunların evine ve yanına kesinlikle gitme. Böyle insanlardan uzak dur. Seni taciz ederler’ dedi. Yine site yönetimi ve denetçilerinin bilgileri dahilinde şahıs hakkında suç duyurusunda bulundum. Bugün ilk dava sonuçlandı, mahkeme itiraz yolu açık olmak üzere sanığı cezalandırdı. Diğer davamız sürüyor" diye konuştu.

'Fakirlerin kurşunları ağır olur'

Gün içerisinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden arandığını belirten Halil Ayaz onlara da yaşadıklarını anlattığını belirtti. Olayla ilgili bir internet sitesinde haber çıktığını belirten Halil Ayaz, dün saat 19.00 sıralarında tanımadığı bir numaradan telefon geldiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Beni aradılar, bana ‘seni öldürürüz, seni keseriz, evine adam yollarız, fakirlerin kurşunları ağır olur’, buna benzer kelimeler söyledi. Ben dedim ki, ‘Bu işin savcılığı var, bu işler böyle olmaz, savcının hakimin verdiği kararlar geçerlidir. Sizinki geçerli değildir’. Bunun üzerine telefondaki şahıs, ‘Adliyeye gelirim, hakimi de, savcıyı da döverim. Şöyle yaparım, böyle yaparım’ dedi."

Halil Ayaz, polise giderek, kendisini tehdit eden kişiden de şikayetçi olduğunu söyledi.

Hakaret ettiği iddia edilen anlar kamerada

Öte yandan A.Ö.’nün sitenin kapalı otoparkında, Halil Ayaz’a hakaret ettiği iddia edilen anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın internette haber olmasının ardından Halil Ayaz’ı arayan kimliği belirsiz kişinin kendisini tehdit ettiği anlar da ses kayıtlarında yer aldı.