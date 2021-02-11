Müderrisoğlu: Cumhur İttifakı'nın karşısına çıkarılacak alternatif adaya İnce etki edebilir

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Memleket Hareketi'nin kurucusu Muharrem İnce'nin yönetime eleştiriler yönelterek CHP'den istifa etmesini değerlendirdi.
Siyaset sahnesinin yeniden hareketlendiğini ifade eden Müderrisoğlu, "Her ne kadar CHP yönetimi umursamıyor gibi gözükse de İnce'ye karşı strateji geliştirildiğine kuşku yok. İnce'nin varoluş mücadelesinin oldukça zorlu, hatta tuhaf iki eksende geçeceği anlaşılıyor" dedi.
"Bir yandan 'tabela partisine' indirgediği CHP'ye, daha doğrusu mevcut yönetime yüklenecek, diğer yandan da Cumhur İttifakı'na muhalefet etmeyi deneyecek" ifadesini kullanan Müderrisoğlu, şöyle devam etti:
- "Lakin daha ilk günden İnce'nin başlattığı hareketin, 'güdümlü olduğu' veya Millet İttifakı için 'bir bölen rolü oynayacağı' iddiası, dostları (!) ile iktidar olmayı uman CHP Genel Merkezi'ndeki aktörler tarafından kampanyaya dönüştürüldü bile.
- CHP politbürosu ne derse desin. Gayet iyi biliyorlar ki yüzde 50+1 gerektiren cumhurbaşkanı seçimi ve ittifak modelleri, Muharrem İnce'ye kazanacağı siyasi tabanın da ötesinde siyasal pazarlık gücü verecek.
- Yani, 2023'te Cumhur İttifakı'nın karşısına çıkarılacak alternatif adaya ya İnce etki edecek ya da İnce'nin formülasyonu ile aday belirlenecek. Bu da demek oluyor ki CHP ve kompleks dostları için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak."
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