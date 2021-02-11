Müderrisoğlu: Cumhur İttifakı'nın karşısına çıkarılacak alternatif adaya İnce etki edebilir

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, ittifak modellerinin Muharrem İnce'ye siyasal pazarlık gücü vereceğini söyledi. Müderrisoğlu, "2023'te Cumhur İttifakı'nın karşısına çıkarılacak alternatif adaya ya İnce etki edecek ya da İnce'nin formülasyonu ile aday belirlenecek" görüşünü dile getirdi.

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Memleket Hareketi'nin kurucusu Muharrem İnce'nin yönetime eleştiriler yönelterek CHP'den istifa etmesini değerlendirdi.

Siyaset sahnesinin yeniden hareketlendiğini ifade eden Müderrisoğlu, "Her ne kadar CHP yönetimi umursamıyor gibi gözükse de İnce'ye karşı strateji geliştirildiğine kuşku yok. İnce'nin varoluş mücadelesinin oldukça zorlu, hatta tuhaf iki eksende geçeceği anlaşılıyor" dedi.

"Bir yandan 'tabela partisine' indirgediği CHP'ye, daha doğrusu mevcut yönetime yüklenecek, diğer yandan da Cumhur İttifakı'na muhalefet etmeyi deneyecek" ifadesini kullanan Müderrisoğlu, şöyle devam etti: