Suriye'nin ilk astronotu Faris: Milli Uzay Programı'ndan dolayı mutluyum, Ay'da ayağı olmayanın yeryüzünde ayağı yoktur

Suriye'nin ilk, Arap dünyasının ikinci astronotu, aynı zamanda eski bir savaş pilotu olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Muhammed Faris, Milli Uzay Programı'na ilişkin, "Ay'da ayağı olmayanın yeryüzünde ayağı yoktur. Uzay çağında yaşıyoruz. Bu nedenle programdan dolayı çok mutluyum” dedi.

Türkiye'de yaşayan Muhammed Faris, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün tanıtılan ‘Milli Uzay Programı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Faris, 22 Temmuz 1987'de uzaya çıktığını anımsatarak uzayda 13 bilimsel deney yaptığını, bunların tıbbi, fiziki ve kimyasal deneylerle dünyanın uzaydan görüntüsünü almak olduğunu söyledi.

Aslında savaş pilotu olduğunu aktaran Faris, "Araştırmalar gösterdi ki savaş pilotları, uzayın zor şartlarında daha hızlı ve daha güçlü uyum sağlıyor. Uzayda 8 gün kaldım. Moskova'da 2 yıl okuduğum için uzay dönüşünde Suriye halkına dersler vermeye başladım. 2012 yılında Suriye'den Türkiye'ye geldiğim zaman Türk öğrencilere de üniversitelerde, liselerde, bilim merkezlerinde ders verdim" diye konuştu.

‘10 maddenin başarıyla tamamlanmasını ümit ediyorum’

Faris, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün Milli Uzay Programı'ndan bahsettiğini duyunca çok sevindiğini ifade ederek, Türkiye Uzay Ajansı'nı takip ettiğini, Florida'dan TÜRKSAT 5A uydusu gönderdiğini ve bundan dolayı mutlu olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün konuşmasında uzay programını anlattığını ve programın başarıyla gerçekleşmesini umduğunu dile getiren Faris, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı ve Türk yetkililerden her zaman gördüğüm, bir program yapıp onu tamamlıyorlar. Her zaman söylediğim bir sözüm vardır. 'Ay'da ayağı olmayanın yeryüzünde ayağı yoktur'. Uzay çağında yaşıyoruz. Bu nedenle programdan dolayı çok mutluyum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 10 maddenin başarıyla tamamlanmasını ümit ediyorum. Türkiye'nin uzay geleceği için Türk bilim insanına ve uzmanların çabalarına güveniyorum. Bir astronot ve bir Türk vatandaşı olarak bana sunulanı elimden geldiği kadar imkanlarım dahilinde yapmaya hazırım."

Muhammed Faris, Milli Uzay Programı'nın geleceğinden çok mutlu olduğunun altını çizerek, "Uzay yeryüzüne hakim. İlmi ve ekonomik geleceğini korumak isteyen güçlü bir devletin uzayda ayağı, izi olmalı. Erdoğan'ın ifade ettiği 10 hedefin tamamlanacağı bir başarıyı Allah'tan temenni ederim" dedi.