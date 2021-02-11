Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı. Erdoğan, "İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram hesabı üzerinden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yaptırdığı CoronaVac aşısının ikinci dozunun bugün uygulandığını duyurdu.

Erdoğan, "Merhaba sevgili kardeşim, ben de ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdım. İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz" dedi.