Ticaret Bakanı Pekcan: Gürbulak'ta ekiplerimiz bugüne kadarki en yüksek eroin yakalamasını gerçekleştirdi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Gürbulak'ta 808 kilogram eroin ele geçiren ekiplerimiz, gümrük kapılarında bugüne kadarki en yüksek eroin yakalamasını gerçekleştirdi" açıklamasında bulundu
Ticaret Bakanı Pekcan, "Gürbulak'ta 808 kilogram eroin ele geçiren ekiplerimiz, gümrük kapılarında bugüne kadarki en yüksek eroin yakalamasını gerçekleştirdi" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Gürbulak'ta 808 kilogram eroin ele geçiren ekiplerimiz, gümrük kapılarında bugüne kadarki en yüksek eroin yakalamasını gerçekleştirdi" açıklamasında bulundu
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