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    Ekrem İmamoğlu

    İBB'den öğrencilere 40 bin tablet

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (615)
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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ihtiyaç sahibi öğrencilere 40 bin tablet dağıtımını başlattı. İBB, eğitim gören çocuk sayısı 3’e kadar olan ailelere 1, fazla olan ailelere ise 2 tablet dağıtılacak.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) öğrencilere 40 bin tablet dağıtımına başladı.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk tablet kolilerini araçlara yükledi ve eğitim gören çocuk sayısı 3’e kadar olan ailelere 1, fazla olan ailelere ise 2 tablet dağıtılacağını söyledi. Tabletlerin 4 çekirdekli Android ve uzun pil ömrüne sahip oldukları belirtildi. 

    Tablet dağıtımının mart sonu, nisan başı bitirilmesinin planlandığını kaydeden İmamoğlu, “Bu zor günleri, hep beraber, büyük bir dayanışmayla, özveriyle, şeffaflıkla, doğru bir sistemle, en doğru bir biçimde atlatırız, diye umut ediyorum” dedi.

    ‘İmkanı olan var, olmayan var’

    Edirnekapı Sosyal Hizmetler Birimi’nde konuşan İmamoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

    • “Çocuklarımız, EBA sistemi ile eğitim alıyorlar. Bu konuda imkanı olan var, olmayan var. Türkiye’nin her noktasında internet erişimine ulaşmak ne yazık ki mümkün olmadığını görüyoruz. İstanbul, büyük bir metropol. Elbette Türkiye’nin birçok yeri, kırsalı da mağdur. Metropollerin mağduriyet konusunda daha şanslı olabileceği düşünülebilir. Ne yazık ki hem yoksulluk verileri hem de İstanbul’umuzun özellikle belli mahallelerindeki insanların yaşadığı travmalar, işsizlik, yoksulluk aynı zamanda çocuklarımıza, gençlerimize yansıyan sonuçlara ne yazık ki sebep oldu.

    İki türlü erişim sağlanacak: Wi-Fi ve SİM

    • Ders, her zaman televizyonla olamıyor. Yanı sıra duyuyoruz ki, ebeveynlerinin telefonları üzerinden dersleri anlamaya, dinlemeye çalışan gençlerimiz var. Arkadaşlarım, bunun başka boyutlarına da eğildiler. İstanbul’un ne yazık ki bazı konularda altyapısı henüz olmamış, tanımlanmamış yerleri bile var. İki türlü erişimin sağlanmasının; yerine, konumuna ve ihtiyaca göre daha etkili ve doğru bir iş olacağına karar verdiler. Onlardan birisi direkt Wi-Fi üzerinden, diğeri de SİM kart ile bağlanmayı doğru buldular. Dolayısıyla iki çeşit tablet alındı. Bugün başlangıcını yapacağımız 40 bin tabletin yarısı Wi-Fi sistemiyle, yarısı sim kart sistemiyle çalışacak.

    Dağıtım nasıl yapılacak?

    • Evlerine gidilecek ya da belli noktalara, tespit edilen aileler davet edilerek kandillerine emanet edilecek. Peki, kimlere yapılacak? Tabii ki ihtiyacı olan aileleri. Sosyal incelemesi net olarak yapılmış, tespit edilmiş ailelere. Bütün tespitler elimizde mevcut; yani, bundan sonra yapılacak bir tespitten bahsetmiyoruz.

    Eğitim gören çocuk sayısı 3’e kadar olan ailelere 1, fazla olan ailelere ise 2 tablet dağıtılacağını söyleyen İmamoğlu, “Bu nedenle 1700 aileye 2 tablet verilecek dedi.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (615)
    Etiketler:
    ihtiyaç, Uzaktan eğitim, Tablet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu
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