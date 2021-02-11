Üniversite öğrencisi Beyza Buldağ'ın tutuklanmasıyla ilgili itiraz, mahkeme tarafından reddedildi

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı düzenlenen protestolara ilişkin Twitter paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan üniversite öğrencisi Beyza Buldağ ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema ve Televizyon bölümü öğrencisi Buldağ'ın tutukluluğuna dair yapılan itiraz, 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Buldağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedilmişti:
- "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Twitter sosyal paylaşım sitesinde yapılan provakatif paylaşımlarla ilgili' çalışmalarda 'Boğaziçi Dayanışması, @boundayanisma' rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen (B.B.) isimli şahıs İzmir ilinde yakalanarak gözaltına alınmış, sevk edildikleri adli makamlarca (T.C.K. 214 Md. Kapsamında) tutuklanmışlardır."
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