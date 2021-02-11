Üniversite öğrencisi Beyza Buldağ'ın tutuklanmasıyla ilgili itiraz, mahkeme tarafından reddedildi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema ve Televizyon bölümü öğrencisi Beyza Buldağ'ın tutuklanmasıyla ilgili itiraz, mahkeme tarafından reddedildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı düzenlenen protestolara ilişkin Twitter paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan üniversite öğrencisi Beyza Buldağ ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema ve Televizyon bölümü öğrencisi Buldağ'ın tutukluluğuna dair yapılan itiraz, 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Buldağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedilmişti: