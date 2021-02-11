İstanbul Bahçelievler'de patlama

İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki bir binada patlama yaşandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis yollandı.

İstanbul Bahçelievler'de bir binada patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamanın doğalgaz ya da elektrik kaynaklı olduğu değerlendirilirken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi

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