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    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç

    YÖK Başkanı Saraç: Liyakat ve ehliyeti öne çıkaracak yeni kararlar alınacak

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    Türkiye
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    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Yeni YÖK olarak kaliteyi, şeffaflığı ve liyakati önceleyerek yeni ve yenilikçi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Akademideki atamalara ilişkin şikayetlerin ancak şeffaflık ve liyakati önceleyerek çözülebileceğini ve bu yönde yeni kararlar alınacağını da ifade etmek isteriz" dedi.

    YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Akademik Kariyer-Liyakat Platformu'nun tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, platformun Türk yükseköğretim sisteminde daha şeffaf ve liyakat odaklı istihdama imkan sağlayacağını belirterek, şunları söyledi:

    "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın önemli bir çalışmasıdır. Yeni YÖK'ün bir hizmeti olan YÖK Akademik Kariyer-Liyakat Platformu sayesinde Türk yükseköğretim sisteminde yer almak isteyen doktorasını başarıyla tamamlamış Türk veya yabancı uyruklu kişiler ile stratejik hedefleri doğrultusunda öğretim üyesi arayan üniversiteler bir araya gelecektir. Böylece Türk yükseköğretim sisteminde doktoralı insan kaynağı ihtiyacının karşılanması sürecine katkı sağlanacak ve öğretim üyeliği istihdamı sürecinin daha şeffaf, nitelikli, liyakat ve ehliyet esaslı olarak yürütülmesi mümkün olacaktır. Yükseköğretimde ilk defa uygulanacak bu yöntem ile üniversite akademik personel istihdamına yeni bir vizyon kazandırılmaktadır".

    'Üniversiteler tarafından girilen çağrı veya ilanları görebilmek için doktora mezunu olmak gereklidir'

    Bu platforma doktora eğitimlerini başarı ile tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancı uyrukluların giriş yapabileceklerini belirten Saraç, "Doktoralı öğretim üyesi adayları belirlenen elektronik adresten (https://kariyer.yok.gov.tr) veya e-Devlet kapısından e-Devlet şifreleri ile platforma girebileceklerdir. Üniversiteler tarafından girilen çağrı veya ilanları görebilmek için doktora mezunu olmak gereklidir. Doktora mezunu adaylar uygulama üzerinden kendilerine ait öz geçmiş bilgilerini doldurarak sisteme dahil olabilecekleri gibi YÖKSİS üzerinde bulunan öz geçmiş ve/veya denklik bilgilerini de sisteme aktarabileceklerdir. Daha sonra adaylar, öz geçmiş ekranlarında bulunan ve yetkinlik alanlarını tanımlayan ÜAK (akademik) temel alan, bilim alanı ve anahtar kelime seçimlerine uygun olarak kendi akademik bilgilerini gireceklerdir" açıklamalarında bulundu.

    'Yeni YÖK olarak kaliteyi, şeffaflığı ve liyakati önceleyerek yeni ve yenilikçi çalışmalarımıza devam ediyoruz'

    İlk aşamada bu platformun devlet üniversiteleri için aktif hale getirileceğini, daha sonra vakıf üniversitelerinde de uygulanmaya başlanacağını belirten Prof. Dr. Saraç şunları kaydetti:
    "Yükseköğretim tarihinde bir ilk olan bu platform, doktorasını tamamlamış akademisyen, araştırmacı ve bilim insanlarının Türk yükseköğretim sisteminde daha şeffaf ve liyakat odaklı istihdamın gerçekleşmesine hizmet edecektir. Yeni YÖK olarak kaliteyi, şeffaflığı ve liyakati önceleyerek yeni ve yenilikçi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Akademideki atamalara ilişkin şikayetlerin ancak şeffaflık ve liyakati önceleyerek çözülebileceğini, önümüzdeki günlerde liyakat ve ehliyeti öne çıkaracak yeni kararlar alınacağını da ifade etmek isteriz."

    Etiketler:
    Liyakat, Atama, Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
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