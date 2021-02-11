Nagehan Alçı hakkında 28 ay hapis istemi

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın bir köşe yazısında İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Hakkı Yalçınkaya'ya hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davanın yargılanmasına devam edildi. Savcı, Alçı'nın "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan bir yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli hakim Hakkı Yalçınkaya, gazeteci Nagehan Alçı'nın bir yazısında yer alan "Hrant Dink ve oğlu Arat Dink'i sadece Ermeni oldukları için mahkum eden ve Hrant Dink'i ölüme götüren o malum kararı veren hakim Hakkı Yalçınkaya asliye ceza hakimi olarak görev yapıyor" ifadeleri nedeniyle şikayetçi olmuştu. Sabah'tan Fatih Ulaş'ın haberine göre Alçı hakkında hakim Yalçınkaya'ya hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 2. duruşma yapıldı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada savunmasını yapan Nagehan Alçı, "Yazımda herhangi bir hakarete yer vermedim, fikir ve kanaatlerimi açıkladım. Ben Hrant Dink'i katleden sürece dikkat çektim" dedi.

Ceza istemi

Şikayetçi hakim Hakkı Yalçınkaya ise Alçı'nın cezalandırılması talebini tekrar etti. Duruşma savcı da Alçı'nın "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan bir yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

''Dink'in katili olarak anılmak istemiyorum''

Şikayetçi hakim Hakkı Yalçınkaya, 3 Aralık'ta yapılan ilk duruşmada ise Hrant Dink'in öldürüldüğü tarihte Malatya'da görev yaptığı halde FETÖ'cü basın tarafından günlerce hedef gösterildiğini, Nagehan Alçı'nın da yazısında kendisini "iğrenç karar veren, insan haklarına önem vermeyen, işkencecileri koruyan hakim" olarak gösterdiğini öne sürmüştü. Yalçınkaya, "Öldüğümde arkamdan 'Hrant Dink katillerinden biri' yorumunun olmasını istemiyorum" demişti.