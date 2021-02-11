İletişim Başkanı Altun'dan 'Mahir Ünal' açıklaması: İhtiyacımız olan karalama değil tahammül

Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın 'bizden önce bardak yoktu' dediğine ilişkin tartışmalarla ilgili açıklama yaptı.
Twitter'dan açıklama yapan Altun, "Biraz akıl ve izan sahibi olan, Mahir Ünal gibi tecrübeli ve değerli bir siyasetçinin "bizden önce bardak yoktu" demeyeceğini bilir. Ancak bu ifadeleri kıyısından köşesinden kırpıp ortaya atan kimseler bu hasletlerden dahi yoksun. İhtiyacımız olan, karalama değil tahammül" ifadelerini kullandı.
Biraz akıl ve izan sahibi olan, Mahir Ünal gibi tecrübeli ve değerli bir siyasetçinin "bizden önce bardak yoktu" demeyeceğini bilir. Ancak bu ifadeleri kıyısından köşesinden kırpıp ortaya atan kimseler bu hasletlerden dahi yoksun.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 11, 2021
İhtiyacımız olan, karalama değil tahammül. pic.twitter.com/i6UyAPb72V
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