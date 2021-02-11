İletişim Başkanı Altun'dan 'Mahir Ünal' açıklaması: İhtiyacımız olan karalama değil tahammül

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Biraz akıl ve izan sahibi olan, Mahir Ünal gibi tecrübeli ve değerli bir siyasetçinin 'bizden önce bardak yoktu' demeyeceğini bilir" açıklaması yaptı.

Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın 'bizden önce bardak yoktu' dediğine ilişkin tartışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Twitter'dan açıklama yapan Altun, "Biraz akıl ve izan sahibi olan, Mahir Ünal gibi tecrübeli ve değerli bir siyasetçinin "bizden önce bardak yoktu" demeyeceğini bilir. Ancak bu ifadeleri kıyısından köşesinden kırpıp ortaya atan kimseler bu hasletlerden dahi yoksun. İhtiyacımız olan, karalama değil tahammül" ifadelerini kullandı.

Biraz akıl ve izan sahibi olan, Mahir Ünal gibi tecrübeli ve değerli bir siyasetçinin "bizden önce bardak yoktu" demeyeceğini bilir. Ancak bu ifadeleri kıyısından köşesinden kırpıp ortaya atan kimseler bu hasletlerden dahi yoksun.



İhtiyacımız olan, karalama değil tahammül. pic.twitter.com/i6UyAPb72V — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 11, 2021

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