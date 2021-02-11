Kayıt
20:47 11 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    TBMM Genel Kurulu

    Şüpheli çocuk ölümlerini araştırma komisyonu raporu, TBMM Genel Kurulunda görüşüldü

    © DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1a/1043665575_0:52:1201:727_1200x675_80_0_0_cb7130f64d2b7f5dda9a21743f49244a.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102111043792127-supheli-cocuk-olumlerini-arastirma-komisyonu-raporu-tbmm-genel-kurulunda-gorusuldu/

    TBMM Genel Kurulunda, Rabia Naz Vatan başta olmak üzere, şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun raporu üzerinde genel görüşme yapıldı.

    Parti grupları, rapor üzerinde söz aldı.

    İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, sadece ailelerine değil tüm toplumlara emanet olan çocukların, her türlü ilgi, eğitim ve korumaya layık olduğunu söyledi. Türkiye'nin Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni 30 yıl önce imzaladığını anımsatan Kabukcuoğlu, sözleşmenin TBMM'den geçmesinin üzerinden 25 yıl geçmesine karşın, sözleşmede yer alan prensiplerin tam olarak yerine getirildiğinin söylenemeyeceğini kaydetti.

    İYİ Parti: Adli ve hukuki sürecin şeffaflığı, caydırıcılığı ve yaptırımları tartışılır durumda

    Kabukcuoğlu, Türkiye'de çocuk ölümleri ve çocuk istismarı oranlarının gün geçtikçe arttığını ifade ederek, "Bu ölüm ve istismarlar sonrasında adli ve hukuki sürecin şeffaflığı, caydırıcılığı ve yaptırımları tartışılır durumdadır" dedi.

    Çocuk ölümünü, "hayatın doğal akışına ters ve gerçekleştiğinde tüm yürekleri burkan, oldukça üzücü bir olay" olarak tanımlayan Kabukcuoğlu, vicdani olarak tüm yetişkinlerin, yasal olarak da devletin tüm çocukları korumakla yükümlü olduğunu dile getirdi. Kabukcuoğlu, her çocuğun devlet koruması altında olduğuna, herhangi bir çocuğun hayati riski ya da ölümü en az ailesi kadar devleti de ilgilendirdiğine işaret etti. Kabukcuoğlu, "Çocukları riskli durumlardan korumak ve çocuk ölümlerini önlemek için öncelikle olası risk durumlarını ve ölüm sebeplerini iyi bilmek gerekmektedir" dedi.

    MHP: Çocuklarımızı korumak asli görevimiz olduğu kadar, vicdani sorumluluğumuz

    MHP Grubu adına söz alan Konya Milletvekili Esin Kara, ihmaller sonucunda çocukların hayatını kaybettiğini belirterek, "Anne ve babanın yaşının küçük olması, çocuk yetiştirme hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması, zihinsel ya da psikolojik sorunlarının olması, çocuğun tedavisini tam olarak uygulayamaması, ihmal ya da istismara karşı çocuğunu yeteri kadar koruyamaması yüreklerimizi burkan çocuk ölümleriyle karşılaşmamıza neden olmaktadır" dedi.

    İhmallere açık olan ve ilk müdahale yönünden geç kalınan önemli bir alanın da okullar olduğuna dikkati çeken Kara, okullarda çocukların yaşadığı acil durumlara müdahale etmek için okullarda acil sağlık hizmeti verebilecek en az 1 sağlık personelinin bulunmasını öngören kanun tekliflerinin yasalaşmasını temenni etti. Çocukları korumanın, asli görevleri olduğu kadar, vicdani sorumlulukları da olduğunu dile getiren Kara, hayatın doğal akışına ters düşen ani, beklenmeyen çocuk ölümlerinin, en yaralayıcı grubu oluşturduğunu söyledi.

    Kara, şüpheli çocuk ölümlerinin titizlikle araştırılmasını, bu ölümlerin azaltılması için gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasını isteyerek, "Burada söz konusu olan bizlere emanet yavrularımızın canıdır. Mutlaka her detay incelenmeli, raporlama ve tespit kanuna uygun yapılmalıdır. Kanun ve usule aykırı yapılan ya da ihmal edilen işlemler neticesinde olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalınırken adalet gecikmekte ya da doğru uygulanamamaktadır" ifadesini kullandı.

    Şüpheli çocuk ölümlerinde ailelerin dikkatle incelenmesini, ailenin başka çocukları varsa onların korunmasını, olay yeri incelemesinin titizlikle yapılmasını, delillerin kaybolmasına ya da karartılmasına izin verilmemesini öneren Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Şüpheli ölümlerin ilk kayda doğal ölüm olarak geçirilmesi ve vakalara ilk müdahaleyi yapan uzmanların dikkatli inceleme yapmaması neticesinde hem aileler mağdur olmakta hem de adalet gecikmektedir. Geciken adalet neticesinde suçlular hayatlarına devam ederken bazen de mazlumlar suçlanmaktadır. Aile içi şiddet unsurlarının kabul gördüğü toplumlarda çocuk ölüm oranları yükselmektedir. Bu sebeple şiddetin hiçbir türüne geçit verilmemesi, medyada şiddeti hoş gören mesajların verilmemesi gerekmektedir. Toplum olarak bilinç düzeyimizin artırılması, çocuk ölümlerinin her yönüyle altında yatan sebeplerinin kurumlar arası iş birliğiyle ele alınması gerekmektedir. Evladı şüpheli bir şekilde ölen anne ve babaların, vicdanlarının rahat edebilmesi için tüm delillerin ve ölüm sebebinin çözümünde faydalı olacak her türlü kayıt ve belgenin titizlikle incelendiğini bilmesi, olay yeri incelemeden adli tıpa, güvenlik sürecinden yargı sürecine hiçbir ihmal ve suistimalin olmadığını bilmesi ve güvenmesi gereklidir. Böylelikle, evladının ölüm nedeni cinayet mi intihar mı ihmal mi normal ölüm mü kaza mı sorumluluğu olan kim ya da kimler var? Bunların açığa çıkması ve bu konuda akıllarında soru işareti kalmaması, acılarını hafifletmese de vicdanlarının rahatlamasını sağlayacaktır. Bu da evladını kaybeden anne ve babaların en tabi hakkıdır."

    HDP: Kanuna ve usule uygun hareket edilmedi

    HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, komisyonun çalışmaları boyunca soruşturmaya dair çok sayıda ihmal ve hata tespit ettiklerini söyledi. 

    Komisyon çalışmaları boyunca karşılarına çıkan en büyük sorunlardan birinin, etkin bir soruşturmanın olaydan bir yıl sonra başlaması olduğunu belirten Kerestecioğlu, "İlk başta, olay yeri incelemesi usulünce yapılmış olsaydı, deliller doğru şekilde toplanıp muhafaza edilseydi, ifadeler titizlikle alınsaydı, Şaban Vatan'ın şüphe ve iddiaları en başından hızlıca değerlendirilerek araştırılsaydı bugün başta Rabia Naz'ın ailesi olmak üzere, tüm kamuoyunda bir nebze de olsa adalet duygusu sağlanmış olabilecekti." diye konuştu.

    Kerestecioğlu, komisyon raporunu tamamlar tamamlamaz, savcılığın, soruşturmanın başında asla göstermediği bir hızla hemen davayla ilgili takipsizlik kararı verdiğini ifade ederek, "Bu karar için komisyon raporunun yayınlanması mı bekleniyordu? Komisyon, bir delil toplama ya da kanıya varma mercisi olmadığına göre neden bunu bekledi savcılık? Bunun, toplumun adaletsizlik duygusunu daha da perçinlemekten başka bir sonucu olmadığını görmedi mi yoksa gördü de görmezlikten mi geldi?" sorularını yöneltti. 

    Rabia Naz Vatan'ın kıyafetlerinin, doğru şekilde kayıt altına alınıp korunmadığını, olay yeri simülasyonunun, olayın hemen ardından adli tıp değerlendirmesinin gerekli kapsamda yapılmadığını ifade eden Kerestecioğlu, "Rabia Naz'ın ölümü üzerine başlatılan soruşturmada olay yeri inceleme raporu, delillerin toplanması ve tanıkların ifadelerinin alınması gibi aşamalarda kanuna ve usule uygun hareket edilmedi." diye konuştu.

    Kerestecioğlu, olayın bilinçli olarak karartıldığı iddialarıyla ilgili de derinlemesine bir soruşturma yapılmadığını gördüklerini savundu.

    CHP: Dinlenen onca tanığa karşı dinlenmeyenler...

    CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, "Komisyon çalışmalarının ardından bana 'Rabia Naz'a ne oldu?' derseniz gerçeğe ulaşıp anlatabilmeyi, soranlara ne olduğunu söyleyebilmeyi, bir milletvekili olarak görevimiz olmamasına rağmen, inanın, çok isterdim. Defalarca alınan tanık ifadelerindeki değişimler, korunmayan delillerin niteliğindeki bozulmalar, araştırılan ama bir o kadar da araştırılmayan iddialar, dinlenen onca tanığa karşı dinlenmeyenler, yapılan onca işe karşı yapılmayanlar, yorumlarla öyle içinden çıkılmaz hale gelmişti ki verebilecek kesin delillere dayalı bir yanıtım yok" değerlendirmesinde bulundu.

    CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Türkiye'de çocuk olmak deyince akla, "evcilik oynayacak yaştayken gelinlik giydirilen çocuk gelinler, kamyon ve kepçe oyuncağı ile oynayacakken eli çekiç tutan çocuk işçiler, sapanla kırlarda koşturacakken, tırmıkla sabanla tarlada çalışan çocuklar,  oyuncak bebekleriyle oynayacakken kucağına kendi bebeğini alan çocuklar,  okuyabilsinler diye yurtlara yerleştirilen ama sonunda diri diri yanan çocuklar, vakıflarda, derneklerde tacize, tecavüze uğrayan çocuklar,  trene bindirilen ama ailelerine cesetleri teslim edilen çocukların" geldiğini söyledi.

    "Bu iktidarın gözünde, yaşarken kıymeti olmayan çocukların ölünce kıymetleri olur mu?" diye soran Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Raporun Meclis Başkanı'na tesliminin hemen ardından apar topar zaten birçok ihmali olan Cumhuriyet Savcılığı, bu dosyayla ile ilgili takipsizlik kararı verdi. Soruşturmada eksik bırakılan, yanlış yapılan, geç yapılan ve hiç yapılmayan durumlar söz konusuyken üstelik ciddi çelişkiler de varken, savcılık bu soruşturmayı kapatmak istedi. Bu dosyaya bakanların, bu kararı aldıranların vicdanlarının kararmış olduğunu bir kez daha gördük. Rabia Naz Vatan’a ne oldu sorusu, vicdanlara kara bir leke olarak yerleşti. Bir milletvekili, bir hukukçu olarak değil, çocuğunun parmağına kıymık batsa içi sızlayan bir anne olarak sizlere seslenmek istiyorum: Partileri, siyaset yapma anlayışınızı iktidarı, muhalefeti şu kapının arkasına bırakıp, gelin hep birlikte çocuklarımızın eşit ve adil koşullarda yaşayabileceği bir ülke inşa edelim. Aya gideceksek, yine gideriz aya. Aya gidecek o yollar çocukların, anaların, babaların gözyaşlarıyla oluşmasın."
    AK Partili Komisyon Başkanı: İşimiz çok zordu

    Komisyon Başkanı, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, yargıda devam eden bir soruşturmayla ilgili Meclis araştırması yaptıklarını, yargılama yapamadıklarını ifade etti.

    Aydoğdu, "Yargılama sürecinin, idari ve adli yargı sürecinin ve bu sürece ilişkin yapılanların bir nevi gözlemini yapıyoruz. İşimiz çok zordu. Bu sınırları zorlamamaya, sınırları aşmamaya çok gayret ettik." değerlendirmesinde bulundu. 

    Komisyonun çalışmalarını anlatan Aydoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Komisyonumuz çalışmaları sırasında özellikle Rabia Naz Vatan'ın vefatı hususunda yargı mercilerinde o tarihte henüz devam eden bir soruşturmaya konu olması gerçeğini hiçbir zaman gözden ırak tutmadı ve anayasamızda belirtilen yasama-yargı ilişkileri çerçevesini büyük bir özenle dikkate aldı. Biliyoruz ki evlat acısı hiçbir zaman yaşlanmayacak ve eskimeyecek bir acıdır. Bu acıyı yaşayan ailelerin varlığı komisyon çalışmalarımız müddetince bizi, bütün milletvekili arkadaşlarımızı uyaran ve yol gösteren, adeta hepimizin kalbinde bir ikaz merkezi gibi çalıştık. Komisyon üyesi bütün milletvekili arkadaşlarımın itinayla üzerinde durdukları husus, çocuğunu kaybeden ailelerin acısıyla beraber, yargıya intikal eden konularda çözüm ve hüküm mercisinin yargı makamları olduğu, olacağı gerçeğidir. Komisyonumuz çalışmaları esnasında ve bilhassa Rabia Naz Vatan olayını incelerken devam eden resmi soruşturmada olayların akışı içerisinde yargının yetki ve sorumluluklarını anayasal bir itinayla dikkate alarak inceleme ve gözlemlerde bulunup değerlendirmelerimizi yargının sahasına girmemeye dikkat ederek yaptık."

    Aydoğdu, dinlenilen kişiler, incelenen soruşturma dosyası, elde edilen diğer bilgiler ve belgeler kapsamında, "meydana gelen olay sonrası bir kısım kişi veya kişilerce olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla soruşturma makamlarına müdahalede bulunulduğuna" dair veya delillerin karartıldığına yönelik iddiaları destekleyici herhangi bir somut bulguya rastlayamadıklarını bildirdi.

     Aydoğdu, şunları kaydetti:

    "Buna bir arkadaşımız, 'Bir aklama dosyası olamaz' dedi. Elbette olamaz ama suçlama dosyası da olamaz. Buna da dikkat ettik, sizler de ettiniz; teşekkür ediyorum. Komisyon raporumuzda yer alan tedbirlerin önümüzdeki süreçte şüpheli çocuk ölümlerinde azalma sağlamasını umuyor, çocuk ölümleri konusunda farkındalığı olan milletvekilleri olarak, bütün komisyon üyesi arkadaşlarım adına söylüyorum, konuya ilişkin sorunların takipçisi olacağız."
    'Tespit ettiğimiz eksiklikler soruşturmaya eklendiğinde...'

    AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Vatan ile ilgili ilk delil toplama sürecini gerçekleştiren polislerin, Eynesil’deki en yakın karakoldaki, amirlikteki polisler olduğunu anımsatarak, "Bizim de arkadaşlarımızın da ortak kanaati, orada toplanan delillerin daha nitelikli olması, daha iyi çalışılması durumunda; siyasi baskı unsurunu, soruşturmanın iyi yürütülmediği unsurunu bugün konuşmuyor olacaktık. Daha sonra gelen teknik ekip ilk gün de orada çalışma yapmış olsaydı hepimizin tespit ettiği o hususlar belki gerçekleşmemiş ve bunları konuşmuyor olacaktık ama gerçekleşmiş." dedi.

    Özdemir, hem metruk evde hem o güzergahta yaptıkları incelemelerde, olayın gerçekleştiği saat, iddia edilen gerçekleşme biçimiyle bir araç çarpmasının söz konusu olmadığına dair kanaatlerinin olduğunu, bu kanaatlerini güçlendirecek bir adli tıp verisi de bulunduğunu bildirdi.

    Bu ölümün, intihar olamayacağı yönünde bir kanaatlerinin bulunduğunu dile getiren Özdemir, Rabia Naz Vatan'ın, hayat dolu, başarılı bir çocuk olduğunu anlattı. 

    Bu yargılama süreciyle ilgili birçok eksiklikleri tespit ettiklerine işaret eden Özdemir, "Bundan sonraki soruşturmalarda bu tespit ettiğimiz eksiklikler soruşturmaya eklendiğinde inşallah, daha sağlıklı sonuçlar alınacak diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Atina'da çok sayıda öğrenci, 'kampüs polisi' tasarının görüşüldüğü sırada Yunan parlamentosuna doğru yürümek istedi. Parlamento önünde yapılan gösterilerde iki kişi göz altına alındı.
    Yunanistan’da üniversite öğrencileri, hükümetin 'kampüs polisi' tasarısına karşı sokakta
    Karikatür
    Biden, Trump'ın 'yarattığı hasarı ortadan kaldırmak' için sağlık sistemine yönelik iki kararname imzaladı
    İnfografik
    Türkiye'nin nüfus yapısı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet