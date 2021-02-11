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    Kalın: S-400 kararı bir gecede alınmadı

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    Sputnik Türkiye
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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD ile ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT Haber yayınında gündeme ilişkin soruları cevaplıyor.

    Açıklamadan öne çıkanlar şu şekilde:

    - S-400 kararı bir gecede alınmadı. Biz bunu ABD'li mevkidaşlarımıza anlattık. Bizim S-400 anlaşamasını imzalamamız CAATSA yaptırımlarından yaklaşık 4 ay öncedir. Hukuki açıdan bakılırsa söyledikleri tutarsız oluyor. ABD tarafı bu konuda şimdiye dek herhangi bir müzakereye girmeyeceklerini söyledi. Türkiye, Rus S-400 sistemleri konusunda geri adım atmayacak. 

    - Stratejik fotoğrafı doğru bir presvektifle okuduğumuzda bir mesafe alacağımızı düşünüyoruz. 'Neden Rusya ile böyle bir anlaşma yapıyorsunuz' meselesine dönüştü. Rusya bizim coğrafyamızın önemli bir aktörü. Nasıl ilişki kurduğunuz önemli.

    - Çözüm yollarımızı önererek müzakere halinde olacağız. Önümüzdeki haftalarda Cumhurbaşkanımızın Biden ile bir görüşmesi olabilir.

    - (Osman Kavala) ABD'nin bu yargı sürecine saygı göstermesi gerekir. Devam eden bir süreç var. Dışişleri Bakanlığımız buna gerekli cevabı verdi.

    - Biden yönetimi yeni adımlar atacaklarını söylediler. İlk teması geçen hafta ben yaptım ABD tarafıyla. Ortak hareket edebileceğimiz konuları konuştuk. S-400 ve F-35 konularını, FETÖ ve PYD/YPG desteğini de görüştük. CAATSA yaptırımlarını da ele aldık. Bunlar ABD ile ilişkilerimizi geriyor. Bu konular Obama döneminde başladı, Trump döneminde devam etti. Türkiye ile ilişkilerini önemsediklerini görüyoruz. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile önümüzdeki günlerde yine görüşmelerimiz olacak.

    - Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu olmasa Suriye'nin kuzeyinde PYD/YPG'nin terör koridoru oluşacaktı. ABD'nin PYD/YPG desteği artık sonlanmalıdır. FETÖ'ye desteği bitmelidir.

    - Kongre'yi basanlara terörist dediler. ABD'nin artık bu gerçeği görmesi lazım. Türkiye'nin ulusal güvenlik noktalarını bilmesi lazım. FETÖ konusunda da adım adım mesafe alacağımızı düşünüyorum. PKK/YPG ve FETÖ ile mücadele bizim için ulusal güvenlik meselesi.

    - Stratejik fotoğrafı doğru bir presvektifle okuduğumuzda bir mesafe alacağımızı düşünüyoruz. 'Neden Rusya ile böyle bir anlaşma yapıyorsunuz' meselesine dönüştü. Rusya bizim coğrafyamızın önemli bir aktörü. Nasıl ilişki kurduğunuz önemli. Çözüm yollarımızı önererek müzakere halinde olacağız. Önüzümdeki günlerde iki ülkenin dışişleri bakanları görüşecek. Önümüzdeki haftalarda Cumhurbaşkanımızın Biden ile bir görüşmesi olabilir.

    Yunanistan ile ilişkiler

    - 25 Ocak'ta istikşafi görüşmelerin 61. turuna İstanbul'da başladık İlk toplantımız gayet iyi geçti. Diplomasiye Cumhurbaşkanımız fırsat verelim dedi. Miçotakis'in açıklamaları tahrikkardır. Dünkü açıklamaları daha yapıcı oldu, umarım bu devam eder. Rumlara ve Yunanistan iç kamuoyuna bir mesaj verdi.

    Kıbrıs'ta iki devletli çözüm

    - Türk askeri Kıbrıs'ta barışın garantörüdü olarak oradadır. Garantör olarak orada olmaya devam edeceğiz. Temel tezimiz, 40 küsür yıldır devam eden müzakereler sonuç vermedi. 2 toplumlu bir federal devlet kurulsun modeli kuruldu. Bunlar hep konuşuldu. Tarihe bakarsanız görüşmelerde masadan kalkan giden Rum tarafı oldu.  Kıbrıs Türkleri üzerine ambargo devam ediyor. Bir 10,20,30 yıl daha konuşarak neden vakit kaybedelim? Bu sadece Türkiye'nin değil KKTC'nin talebi.

    - 2 devletli çözüm fikrinden neden çekiniyorsunuz diye soruyorum. Kıbrıs Türk tarafının adını deklarasyonlarda geçirmekten korkuyorsunuz. BM çatısı altında bu konu konuşulur hale gelecek. 5+1 konusu görüşülecek. Artık 2 devletli çözümü konuşuyor olacağız. Rum tarafı kendisini eşit görmüyor, üstün görüyor.

    AB ile yeni dönem

    - Avrupa Birliği (AB) ile son dönemde Doğu Akdeniz, Yunanistan ve birçok konuda yoğun bir trafiğimiz var. İlişkilerin iyi olması hem bizim hem AB'nin menfaatine. İş birliği yaparsak iki tarafta kazanır. Kavga edersek enerjimizi karşılıklı tüketiriz. AB'ye tam üyelik fikrimizden vazgeçmedik. AB üyesi ülkelerin çoğuyla çok iyi ilişkilerimiz var; ekonomik, güvenlik, siyasi... Bütün buları bir araya getirdiğinizde pozitif bir iklim çıkarmak mümkün.

    - Cumhurbaşkanımızın birçok görüşmeleri oldu. Bizler de mevkidaşlarımızda verimli görüşmeler yaptık. Tüm bunlar yeni bir yol haritası oluşmasına zemin hazırlıyor. Aradan 5 yıl geçti, göç anlaşmasının güncellenmesi lazım. Vize serbestisi konusu 2013'ten beri Türkiye'ye vaadedilmiş bir konu. Ben, Dışişleri Bakanımız, Cumhurbaşkanımız AB ile gerekli temasları kuruyoruz. Olumlu bir havanın tekrar oluşacağını düşünüyorum. Hakkaniyet açısından, insani ilişkiler açısından bu AB için de iyi bir durum olacaktır.

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