Çeşme’yi hortum vurdu: Yaralılar var

İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı bölgesinde hortum çıktığı, Güzelbahçe'de dolu yağışı olduğu ve 5 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Öte yandan bölgede araçların zarar gördüğü, aydınlatma direklerinin ve bir inşaat vincinin devrildiği öğrenildi. Bölgede teknelerde de zararın olduğu ifade edildi.

Ayvalık'ta da çatılar uçtu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve lodosun ardından hortum meydana geldi. Hortum sonucu bölgede bulunan çok sayıda evin çatısı uçarken olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.