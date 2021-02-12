İstanbul Valiliği'nden Çağlayan Adliyesi'nde toplanan gruba ilişkin açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya hesaplarından yapılan, "Bugün saat 13.00’te Çağlayan Adliye meydanında toplanma" çağrıları doğrultusunda, 25 kişilik bir grubun meydanda toplandığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, toplanan şahıslara, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, toplum sağlığının korunması amacıyla açık alanlarda yapılacak toplantı ve benzeri etkinliklerin 11 Şubat 2021 tarihinden itibaren 4 gün süreyle yasaklandığının bildirildiği ve dağılmalarının istendiği ifade edildi.

Alandaki eylemi sürdüren 9 şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gözaltına alınan T.K, F.Y, C.U, Z.Ç, S.K, M.Y, E.Ö, E.Ç ve R.Y adlı şahıslar hakkında tahkikat işlemleri devam etmektedir. Şahısların yapılan arşiv sorgulamasında 5 şahsın 'Silahlı terör örgütlerine üye olmak ve yönetmek, terör örgütü propagandası yapmak' , suçlarından arşiv kayıtlarının olduğu, ayrıca şahısların tamamının; 'Görevi yaptırmamak için direnme, 2911 Sayılı Kanuna muhalefet, görevli memura mukavemet, devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma, tehdit ve mala zarar verme' gibi suçlardan da birden fazla kayıtlarının bulunduğu, R.K adlı şahsın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan firari olarak arandığı, tespit edilmiştir."