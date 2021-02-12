'Türkiye'de bardak yoktu' diyen AK Partili Ünal'a Behzat Uygur'dan yanıt: Madem yoktu, bardak oyununu nasıl yapıyorduk?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın katıldığı bir programda Türkiye’de bir dönem bardak olmadığı söylemesi üzerine, tiyatro oyuncusu Behzat Uygur, Şahane Pazar programından bir görüntü paylaşarak "Madem yoktu. Bu bardak oyununu nasıl yapıyorduk" diye sordu.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Ünal "Ben hep şu örneği veriyorum: Diyorum ki elimizde bir bardak var. Biz 18 yılda bu bardağın yüzde 70’ini doldurduk. Ama yüzde 30’u boş. Şimdi bu bardağın yüzde 30’luk boşluğunu da konuşalım, yüzde 70’lik doluluğunu da konuşalım. Çünkü bir dönem bu ülkede bardak yoktu. Yani bırakın bardağın içindeki suyu, bardak yoktu. Ama şu anda bu bardağı yüzde 70 oranında doldurmuşuz. Yüzde 30’luk boşluk var mı var? Peki biz bu yüzde 30’luk boşluğu da Allah’ın izniyle doldurur muyuz, doldururuz.” dedi.

Ünlü tiyatro oyuncusu Nejat Uygur'un oğlu Behzat Uygur, geçmişte kardeşi Süheyl Uygur ile yaptıkları Şahane Pazar programından bir görüntü paylaşarak "Madem yoktu. Bu bardak oyununu nasıl yapıyorduk?" ifadelerini kullandı.

Madem yoktu..bu bardak oyununu nasıl yapıyorduk:) 🤔 pic.twitter.com/voBS6mEf1d — Behzat Uygur (@behzatuygur) February 11, 2021

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