TRT World muhabiri, İran konsolosluğunun önünde konsolosluk çalışanları tarafından saldırıya uğradığını iddia etti

T24'ün haberine göre Oubai Shahbandar, İranlı muhalif Mesut Mevlevi Vardanjani'ye düzenlenen suikastın arkasında olduğu iddia edilen İranlı bir diplomatın yakın zamanda tutuklanmasıyla ilgili haber takibi yaparken İstanbul'daki İran Konsolosluğu çalışanları tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.

Muhabir Shakbandar, saldırının ardından kişisel Twitter hesabından video paylaşarak, olayın detaylarını aktardı.

İranlı siyasilere ve askeri yetkililere yönelik sert eleştirileriyle bilinen Mesut Mevlevi Vardanjani, 14 Kasım 2019 akşamı Şişli'de bir otomobilden açılan ateş sonucu yaşamını yitirmişti.

We were just attacked outside the Iranian consulate in Istanbul by a member of the consulate as we attempted to film and ask him if he had any comment on the recent arrest of an Iranian diplomat alleged to have been behind the assasination of Iranian dissident Masoud Vardanjani pic.twitter.com/ZOJKVzb26z — Oubai Shahbandar (@OS26) February 11, 2021

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