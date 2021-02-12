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    'Öğrencisine cinsel istismarda bulunan müdür yardımcısı göreve iade edildi'

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    13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla görevden alınan müdür yardımcısının soruşturma bitmeden görevine iade edildiği bildirildi.

    Hatay’da, 2018 yılında 13 yaşındaki öğrencisini birçok kez cinsel istismara maruz bıraktığı için bir süre görevden uzaklaştırılan müdür yardımcısının aynı okulda görevine iade edildi.

    Ailenin avukatı Yusuf Uyar, müfettişlerin olayın gerçekleştiğine dair bir rapor hazırladığını, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ‘bu eylem gerçekleşti’ diye kabul edip sanığa verilebilecek en hafif cezayı verdiğini söyleyerek, “Sanığın görevden uzaklaştırılmasını ve tutuklanmasını talep ediyoruz" dedi.

    Sözcü’den Can Çapar’ın haberine göre, olay 2018 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşandı. İlçede bir ortaokulda beden eğitim öğretmenliği ve aynı zamanda müdür yardımcılığı yapan A.Ö. isimli erkek, 8. sınıftaki 13 yaşındaki öğrencisine birçok kez cinsel istismarda bulundu. Olayı öğrenen aile, durumu yargıya taşıdı. Başlatılan soruşturma kapsamında olaya ismi karışan öğretmen görevden uzaklaştırıldı ancak soruşturma tamamlanmadan aynı okulda göreve iade edildi.

    Ailenin avukatı Yusuf Uyar'ın açıklamasına göre, A.Ö., öğrencisine farklı yerlerde birçok kez istismarda bulundu. Sözlü istismar yerini bir süre sonra fiziksel istismara bıraktı.

    Yaşananları “Sanık ilk olarak müvekkilimize okulun soyunma odasını temizlemesini söylemiştir. Odaya inen ve temizlik yapan müvekkilimizin yanına sanık gelmiştir. Müvekkilimize sarılmak öpmek suretiyle istismarda bulunmuştur. Olayların birinde müdür yardımcısı olan öğretmen, mağdureyi kendisine ait olan odaya götürmüş ve kapıyı kilitledikten sonra istismar etmiştir. Başka bir olayda da sanık, mağdureyi okulun hemen karşısındaki amcasının evine ders çalışma bahanesiyle götürmüştür. Sanık evde daha ileri giderek istismarı daha ileriye taşımaya çalışmıştır” sözleriyle anlatan Avukat Uyar, ailenin şikayetiyle beraber soruşturma başlatıldığını ancak iki sene geçmesine rağmen sadece bir duruşma gerçekleştirildiğini ve öğretmenin göreve iade edildiğini söyledi.

    'Müfettişler olayın gerçekleştiğine dair rapor düzenledi'

    Uyar, açıklamasının devamında şunları söyledi:

    "Mahkeme, 6284 sayılı yasada belirlenen tedbir kurallarını uygulamamıştır. Olaydaki kişi; hem bir kadın hem de bir çocuktur. Mahkeme tarafından bu nedenle 6284 sayılı yasayı uygulamalıdır. Ayrıca sanık CMK madde 100 ve devamında sayılan cinsel istismar eylemini gerçekleştirdiği için derhal tutuklanmalıdır. Zira kanunlar çok açıktır. CMK madde 100 ve devamında cinsel istismarın gerçekleşmesi tek başına bir tutuklama sebebi olarak sayılmaktadır. Ancak mahkeme heyeti şu zamana kadar sanığı tutuklamamış ve tutuksuz olarak yargılamaya devam etmektedir. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen bir idari tahkikat bulunmaktadır. Tahkikatta müfettişler olayın gerçekleştiğine dair bir kanaat oluşturmuşlardır ve sanığın kamu görevinden alınması yönünde bir rapor düzenlemişlerdir. Ancak İl Yüksek Disiplin Kurulu, sanığın kamu görevinden alınması yerine sadece meslekte bir yıl kademe ilerleme cezasına hükmolunmuştur. Özetle bakanlık ‘Bu eylem gerçekleşti' demiştir ancak sanığa verilebilecek en hafif ceza verilmiştir.”

    'Görevden alınmasını ve tutuklanmasını istiyoruz'

    "Yargılamanın geldiği aşama ve sanığın hala tutuksuz olması, bakanlık tarafından aynı okula iade edilmesi neticesinde ailenin üzüntüsü bir kat daha fazla artmıştır. Soruşturmanın ilk aşamalarında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sanık görevden uzaklaştırılmıştır ancak devamında sanık göreve iade edilmiştir. Ne yazık ki aynı okula görev yapmaktadır. Bu da sanığın bu eylemi başka öğrencilere karşı gerçekleştirmesini kuvvetle muhtemel kılar. En azından soruşturma tamamlanana kadar sanığın görevden uzaklaştırılması gerekiyor. Aile, sanığın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması yönündedir.”
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