CHP'li Emir: 200 bin doz aşı kayıp

CHP Milletvekili Murat Emir, Çin’den gelen 3 milyon aşının 200 bin dozunun kayıp olduğunu iddia etti. İlk aşılamanın 14 Ocak’ta başladığını belirten Emir, bugüne kadar 2 milyon 811 bin kişinin aşılanabildiğine dikkati çekerek, “200 bin doz aşı nerede? Yandaşlara mı yapıldı?” diye sordu

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Çin'den gelen 3 milyon aşıdan yaklaşık 200 bin dozunun halen yapılamadığını belirterek, "Aradan 27 gün geçti ve 3 milyon doz tamamlanamadı, bir yandan da günlerdir aşı yok. Bugün ise ikinci parti aşıların vurulmasına başlanıyor. Bu durumda yaklaşık 200 bin doz aşı arada kaynatıldı ve kayıp. Aşıların açıklanan tarihten daha önce getirildiğini ve nüfuzlu kişilere yapıldığını söylemiştik. İddiamızı doğrulayan bu istatistikle ilgili bakanlıktan açıklama bekliyoruz" dedi.

Birgün gazetesinin haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamaları değerlendiren CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Süreci şeffaf yürütmeyen Sağlık Bakanı, dünkü açıklamalarıyla bundan sonra daha da kapalı bir süreç yürüteceğini ilan etmiştir" dedi.

İki ay önce ortaya attığı "Aşılar, nüfuzlu kişilere yapılıyor" iddiasının da aşı istatistikleriyle doğrulandığını kaydeden Emir, şunları söyledi:

"Dünya, hızla aşılama programlarında ilerlerken Türkiye, aşılamada çok geç kaldı ve bir aşıya mahkum edildiği için de her geçen gün daha da geriye düşüyor. Türkiye aşılamada geç kalırken Sağlık Bakanlığı da yine ilk günden itibaren yaptığı gibi, süreci şeffaf yürütmüyor. Sağlık Bakanı, dün yaptığı açıklamayla da sürecin bundan sonra daha da kapalı gideceğini ilan etmiştir. Sağlık Bakanı'nın bu sözlerinin altında, aşılama organizasyonunun sağlıklı bir şekilde yapılamaması, sürecin çok yavaş ilerlemesi ve en önemlisi ilk partiyle gelen 3 milyon doz aşının 200 bin dozunun ortadan kaybolması yatmaktadır. Bilindiği üzere Çin'den ilk partide 3 milyon aşı gelmiş ve bu aşıların sağlık çalışanları ile 75 yaş üstü vatandaşlara yapılacağı açıklanmıştı."

"İlk aşılamanın başladığı 14 Ocak'tan bu yana 27 gün geçti ancak aşılanan kişi sayısı bu sabah itibariyle 2 milyon 811 bine ulaşabildi" diyen Emir, "Sağlık Bakanı'nın günde 1.5 milyon kişinin aşılanabileceği açıklamasına göre 3 milyon doz aşının çoktan tamamlanmış olması gerekirdi. Bugün itibariyle de ikinci partiyle gelen 6.5 milyon doz aşı vurulmaya başlanıyor ancak daha ilk partiyi bitiremediler" ifadelerine yer verdi.

Emir, "Aşılanacak kişiler bekliyor, aşı vuracak sağlık çalışanları bekliyor. 75 yaş üstü vatandaşlara aile sağlığı merkezlerinde aşılama için randevu veriliyor ama ortada aşı yok. Bugün ise ikinci parti aşıların vurulmasına başlanıyor" diyerek "Bu durumda ilk partiyle gelen 3 milyon doz aşının yaklaşık 200 bin dozu nerede?" diye sordu.

"Aşıların aslında açıklanan tarihten daha önce Türkiye'ye getirildiğini ve nüfuzlu kişilere AKP'lilere yapıldığını iddia etmiştik. Sağlık Bakanlığı, bu iddiamıza net bir yanıt verememişti. Şimdi 200 bin doz aşının kayıp olduğunu görüyoruz. İddiamızı doğrulayan bu istatistikle ilgili bakanlıktan açıklama bekliyoruz" diyen Emir şu soruları sordu:

200 bin doz aşı nerede?

Yoksa sırası gelmeyen yandaşlara, nüfuzlu kişilere mi yapıldı?

Sağlık Bakanı, dünkü açıklamasında 'Bundan sonraki süreçte aşının gelişiyle ilgili ‘bugün şu kadar geldi, şu kadar gelecek’ gibi söylemekten yana değiliz' ifadesini kullandı. Bu açıklama ile, bundan sonra gelen aşıları öncelik sırasına uymadan, diledikleri gibi kullanabilmenin zeminini mi hazırlamaktadır?

Emir, "Kıt şekilde gelen aşının adaletli bir şekilde dağıtılması ve kamuoyunun bu süreci takip edebilmesi için Sağlık Bakanı'nı şeffaf olmaya ve aşı sürecinde kamuoyuna net bilgi vermeye çağırıyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı.