İçişleri Bakanlığı’ndan öğretmenler için muafiyet genelgesi

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' konulu genelge gönderdi. Buna göre öğretmenler, bu hafta sonu yapacakları seyahatlerde sokağa çıkma yasaklarından muaf tutulacak.

81 il valiliğine gönderilen genelgede gerek 15 Şubat tarihinden itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek olması gerekse yarıyıl tatilinin sona ermesi nedeniyle başta öğretmenler olmak üzere eğitim- öğretim personelinin bu hafta sonu şehirlerarası seyahatlerinde bir yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiği ifade edildi.

Bu nedenle şehirlerarası yollarda oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi için valiliklere gönderilen genelgede şu hususlar belirtildi:

“Görev yaptıkları yer dışında bulunan öğretmenler ile diğer eğitim personeli 13-14 Şubat tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde seyahat izin belgesi alma zorunluluğundan muaf tutulacak. Denetimler sırasında öğretmen/personel kimlik kartlarını ibraz ederek aile bireyleri ile birlikte görev yerlerine özel araçlarıyla seyahat edebilecek.”