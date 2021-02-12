Motosikletli itfaiyeciler geliyor: Gönüllülere çağrı yapıldı

İtfaiyenin bulunmadığı veya ulaşımının çok geç olacağı yerleşim bölgelerinde çıkabilecek yangınlarda ilk müdahaleyi yapmak üzere motosiklet sürücüleri eğitilecek. İlk aşamada İstanbul'da başlatılması planlanan proje için gönüllülere çağrı yapıldı.

Türkiye Motosiklet Platformu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak’ı ziyaret etti. Pandemi koşulları ve önlemleri altında gerçekleştirilen ziyarette, itfaiye ile motosiklet kullanıcıları arasında yapılabilecek iş birlikleri konuşuldu.

Görüşmeler hakkında bilgi veren Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Özsoy, bu iş birliği kapsamında itfaiyenin bulunmadığı veya geç ulaşım gösterebileceği yerlerdeki motosiklet kullanıcılarına temel yangın söndürme eğitimi verilmesini sağlanacağını belirterek, eğitimlerin ardından yine itfaiyenin bulunmadığı veya ulaşımının çok geç olacağı yerleşim bölgelerinde çıkabilecek yangınlarda çevredeki imkânları kullanarak motosiklet kullanıcılarının ilk müdahaleyi yapacağını ifade etti.

Gazete Duvar'dan Serpil Kurtay'ın haberine göre, oluşturulacak ekiplerin, bölgeye geldikten sonra itfaiyenin yangının olduğu mevkiye ulaşmasını sağlamak için, trafik polisi veya resmi bir görevli yok ise itfaiye aracının geçmesine yardımcı olmak, destek vermek, yangın yerini göstermek gibi görevleri de olacağını söyleyen Özsoy, gönüllülerin yangın alanında resmi görevliler yoksa çevre emniyetinin alınmasında itfaiye personeline destek vereceğini kaydetti. Özsoy, “İstanbul içinde belli mevkilerde motosikletçilerin toplu olarak bulunabileceği, eğitim alacağı veya eğitimlerini pekiştireceği, acil durumlarda başvuracağı itfaiye/112 acil ambulans bekleme alanı yakınındaki bir alanda motosiklet konteyner toplanma yerleri oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Öncelik İstanbul

Öncelikle İstanbul'dan başlanması planlanan proje kapsamında, edinilen faydaya göre daha sonra diğer illerde de planlamalar yapılacak. Bu yüzden öncelikle İstanbul'daki motosiklet kullanıcılarının kendilerine ulaşmasını isteyen Zafer Özsoy, Türkiye Motosiklet Platformu olarak her zaman toplum yararına projeler geliştirmeyi bir görev edindiklerini belirtti. “Motosikletçilerin trafikteki hareket kabiliyeti ve sıkışıklıktan en az etkilenen araç olması nedeniyle bunu insan hayatının yararına kullanacak metotlar hakkındaki deneyimlerinizi yetkililerle paylaşıyoruz” diyen Özsoy, motosikletin esnekliğinin sadece kuryelik sektöründe değil, insan hayatını kurtaracak birçok alanda da kullanılması gerektiğini ifade etti.

Gönüllüler aranıyor

Türkiye çapında her ilde, ilçede, kırsalda eğer itfaiye noktasından uzaktaysanız, daha önce bir yangın görüp itfaiye gecikmesinden dolayı müdahalede problem yaşandığına inanıyorsanız, motosiklet kullanıcısı iseniz ve en önemlisi “Ben bu işte gönüllüyüm” diyorsanız siz de düzenlenecek eğitimlere katılabilirsiniz. tmp@tmp.gen.tr adresine yapılacak başvurularda şu bilgilerinizi iletmeniz isteniyor:

“Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, cep telefonu numaranız, elektronik posta adresiniz, tahsiliniz, adresiniz, A2 ehliyet sahibi olup olmadığınız, ilk yardımcı eğitiminiz/belgeniz olup olmadığı” Bilgileriniz KVKK kapsamında resmi kurumlar ile paylaşılabilecek ve başvuruların ardından gönüllülere dönüş yapılacak.