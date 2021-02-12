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    İzmir depremi

    İzmir’de 'orta hasarlı' denilen 2 binaya 5 ay sonra 'az hasarlı' raporu verildi

    © AP Photo / Emrah Gürel
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102121043794813-izmirde-orta-hasarli-denilen-2-binaya-5-ay-sonra-az-hasarli-raporu-verildi/

    İzmir depremi sonrası Bayraklı ilçesinde 2 blok “orta hasarlı” olarak tespit edildi. Depremzedelere taşınma yardımı yapıldı. 5 ay sonra 'Az hasarlı/oturulabilir' raporunun ardından AFAD, nakdi yardım ödenenlerden paranın iadesini istedi.

    İzmir’in Bayraklı ilçesinin Manavkuyu Mahallesi’nde bulunan 2 bloktan oluşan Mustafa Bey Apartmanı, 30 Ekim 2020’de 119 kişinin ölümüne ve 1034 kişinin yaralanmasına neden olan depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında 'orta hasarlı' olarak tespit edildi.

    İncelemeyi yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, yurttaşlara iki binada da onarım yapmadan oturulamayacağını bildirerek 'güçlendirme çalışması ya da kentsel dönüşüm' yollarına başvurmalarını önerdi. 31 daireye AFAD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından taşınma yardımları yapıldı. Depremzede konut sahiplerine AFAD üzerinden 5 bin, kiracılara ise 2 bin 500 TL ödendi. Büyükşehir Belediyesi ise 5’er bin TL taşınma yardımında bulundu. İki bina tamamen boşaltıldı. Depremzedeler maddi ve manevi zorluklar yaşayarak yeni evlere taşındı.

    İzmir Seferihisar'da meydana gelen şiddetli depremde, Yunanistan'ın Samos adasında da pek çok bina hasar aldı
    © AFP 2020 / Angelos Tzortzinis
    İzmir'deki depremde hasar gören bina, kontrollü yıkım devam ederken bir anda yerle bir oldu
    Cumhuriyet'ten Muhammed Özmen'in haberine göre, aradan geçen 5 ayın ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, binalarda yeniden inceleme yaptı ve bu kez 'az hasarlı/oturulabilir' raporu verdi. AFAD ise, yurttaşlara gönderdiği SMS mesajında IBAN numarası vererek ödenen nakdi yardımların iade edilmesini istedi. Vatandaştan, İzmir Valiliği’nin 'Acil Yardım' hesabından gönderilen yardımın aynı hesaba geri ödenmesi ve dekontun valiliğe iletilmesi talep edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ise iade talebinde bulunmadığı belirtildi.

    'Raporlar bizi mağdur etti'

    Sürecin kendilerini mağdur ettiğini dile getiren depremzedeler “Taşınma masrafı, yeni eşya alınması, kira masrafı, yeni abonelik bedelleri gibi birçok gidere katlandık. Yıllardır oturduğumuz ev ve mahalleden kimimiz eşyalarını dahi alamadan apar topar ayrılmak zorunda kaldık. Eksik inceleme ile hazırlanan raporlar bizi mağdur etti. Buradaki sorumluluk bize yükleniyor. Sosyal devlet nerede?” diyerek duruma tepki gösterdi. Depremzedelerin avukatı Senem Kiraz, “AFAD tarafından kanun gereği depremzedelere yapılan maddi yardımın, kesin hasar tespit raporu sonucunda geri alınması sosyal hukuk devleti ile bağdaşmamaktadır. AFAD’ın verdiği maddi yardımların yanında devletin verdiği rapora güvenerek yapılan masraf katbekat fazladır. Ödemeler kesin hasar durumuna göre yapılmadığı için bu şekilde iade talepleri vatandaşı mağdur edecektir. Bu nedenle konunun uzlaşma ve mağduriyete yol açmadan çözülmesi gerektiği kanaatindeyim” dedi. Kiraz, devletin önceliğinin ödenen düşük bedelli yardımın iadesi değil, ağır hasarlı ve yıkılma tehlikesi olan binaların ivedilikle yıkılması olması gerektiğini söyledi.

    Etiketler:
    İzmir depremi, AFAD, Hasar, Deprem, İzmir
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