Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti ve MHP'de seçim sistemi ve siyasi partiler yasasıyla ilgili olarak çalışma yapıldığını aktardı. İki partinin ortak çalışmalara henüz başlamadığını belirten Selvi, bu konuda en çok seçim barajının merak edildiğini söyledi.

Yüzde 10 olan seçim barajının yüzde 5 ya da 7'ye düşürülmesinin düşünüldüğünü ifade eden Selvi, tercihin liderlere bırakılacağını kaydetti. Selvi, Cumhurbaşkanıve MHP Genel Başkanı'nin tercihine göre yüzde 7 ya da 5'in esas alınarak çalışılacağını belirtti.

Partilerin artık seçimlere ittifaklar halinde girdiğini hatırlatan Selvi, "İttifak yüzde 10 barajını aşınca, ittifak ortağı partiler de barajı aşmış oluyor. İttifaklarla seçim barajı fiilen ortadan kalkmış oluyor. Yüzde 10 seçim barajı, baraj sorunu yaşayan partileri ittifaklara girmeye teşvik ediyor" diye yazdı. Selvi, şöyle devam etti:

" Yüzde 10 seçim barajı ittifaklar için uygulanıyor. Bir de ittifaka girmeden kendi başına seçime giren partiler için geçerli oluyor. Örneğin, HDP ittifaklara girmedi ama 24 Haziran 2018 seçimlerinde 11.7 oranında oy alarak barajı aşmayı başardı.

ittifaklar için uygulanıyor. Bir de ittifaka girmeden kendi başına seçime giren partiler için geçerli oluyor. Örneğin, ittifaklara girmedi ama 24 Haziran 2018 seçimlerinde 11.7 oranında oy alarak barajı aşmayı başardı. İttifak halinde seçime giren partiler açısından yüzde 10 seçim barajı ittifakın tamamı için uygulanıyor. Cumhur İttifakı ya da Millet İttifakı'nın aldığı toplam oy oranı Türkiye genelinde yüzde 10 barajını aştıysa, ittifaka giren partiler barajı aşmış sayılıyor."

Selvi, "Seçim barajı konusunda alternatifli iki öneri var" bilgisini vererek bunları şöyle sıraladı:

"1-) Seçim barajı yüzde 5 ya da 7’ye düşürülsün. Yeni baraj hem ittifaklar için hem seçime kendi adına giren partiler için uygulansın. Bu önerinin iki sonucu var: Yüzde 5 ya da 7’yi aşacağını düşünen partiyi ittifaka girmeye mecbur bırakmamak. Ama asıl ikinci bir yönü daha var. O da yüzde 1 ya 1.5 seviyesinde dolaşan partilerin üçüncü bir ittifak oluşturmasının önünü açmak.

'İttifaka girenlere baraj yükseltilecek'

Ama bir ikinci bir alternatif daha var. Bu öneri de ittifak için değil, ittifaka giren partiler için barajın uygulanması önerisi. Bir siyasi parti ittifaka girmeden seçime girerse, baraj yüzde 5 ya da 7 olsun. Ama ittifaka giriyorsa arada bir fark olsun. İttifaka girmeyi tercih edenler için baraj yüzde 10 ya da 12 olarak uygulansın.

'Türkiye milletvekilliği'