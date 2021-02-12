Sözcü yazarı Öztürk: Yavaş'ın, Gökçek dönemine ait asıl bombasını yakında patlatacağını öğrendim

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, 'Yavaş, Gökçek'i yargıya taşıdı' başlığıyla yayımlanan yazısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisinden önceki döneme ilişkin olarak önemli bir açıklama yapacağını söyledi.

Yavaş ile selefi Melih Gökçek arasında yaşanan gerilime değinen Öztürk, "Gökçek dönemine ilişkin yolsuzluğun, rantın boyutunu Mansur Yavaş düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Yavaş'ın, Gökçek dönemine ait asıl bombasını yakında patlatacağını ve bunun Ankapark'la ilgili olduğunu öğrendim" dedi.

Öztürk, "Bilinenlerden çok farklı iddialar yer alacak gibi gözüküyor. Bu konu hayli gizli tutuluyor" ifadesini kullandı.