Oya Baydar: 'Yetmez ama evet' dedim, dersimi aldım

Yazar Oya Baydar, 2010 yılındaki anayasa değişikliği referandumunda 'Yetmez ama evet' dediğini hatırlatarak "Demokrasiye çok inanmak ama biraz koşulsuz inanmak... Biraz da sazanlık vardı işin içinde. Ama şimdi dersimi aldım. Geç oldu, aldım" ifadesini kullandı.

Yazar Oya Baydar, yakın zamanda raflardaki yerini alan '80 Yaş Zor Zamanlar Günlükleri' kitabını T24'ten Murat Sabuncu'ya anlattı.

Kitabında 2020 yılında yapılan anayasa değişikliği referandumunda başlayan 'Yetmez ama evet' tartışmasına değinen Baydar, "Siyasete vicdani açıdan baktığınız zaman biraz sazan oluyorsunuz" dedi. Baydar, şunları söyledi:

"Yani ben büyük bir iyi niyetle başına sonuna bakmadan, çok fazla düşünmeden, kim yapıyor düşünmeden, niyet okumayalım mantığına çok bağlı kaldım. 'Yetmez ama evet' meselesinde de, önüme gelen yasaların hepsi 82 anayasasının çok ilerisindeydi.

çok ilerisindeydi. Ben özgürlüklere ve demokrasiye yol açabilecek bir anayasa değişikliğinden kesinlikle yanaydım. Evet dedim, birçok arkadaşım da dedi. Demokrasiye çok inanmak ama biraz koşulsuz inanmak... Biraz da sazanlık vardı işin içinde. Ama şimdi dersimi aldım. Geç oldu, aldım."

Oya Baydar, bu tartışmadan dolayı hakaretlere ve haysiyet cellatlığına maruz kaldığını da belirtti. Baydar, "Benim kuşağım Türkiye ile ilgili pek çok şeyi sonradan öğrendi. Kürt meselesini yüreğimde kavramak için çok geç kaldım" ifadesini kullandı.