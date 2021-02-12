Uzay alanında ilk ihracatı TUSAŞ yapacak

Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ortaklığı olan TUSAŞ, uzay ve uydu projelerinde önemli bir ihracat adımı attı. TUSAŞ'ın uzay alanındaki iştiraki GSATCOM şirketi, Arjantin ulusal telekomünikasyon şirketi ARSAT S.A. için "Yüksek Çıkış Gücüne Sahip HTS Haberleşme Uydusu" teknolojileri ihraç edecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ortaklığı olan TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, uzay ve uydu projelerinde önemli bir adım attı. TUSAŞ'ın uzay alanındaki iştiraki GSATCOM Uzay Sistemleri Anonim Şirketi, Arjantin ulusal telekomünikasyon şirketi ARSAT için "Yüksek Çıkış Gücüne Sahip HTS Uydusu" teknolojileri ihraç edecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile Arjantin merkezli INVAP S.E. ortaklığında Ankara ODTÜ Teknokent'te kurulan GSATCOM Uzay Teknolojileri AŞ, uluslararası pazarda önemli avantajlar sağlayacak yeni nesil haberleşme uydusu geliştirme programını 2019 yılında başlattı. Şirket fikri ve sinai haklarına tümüyle sahip olduğu yeni nesil haberleşme teknolojilerinin ilk yurt dışı satışını Arjantin'e gerçekleştiriyor.

1️⃣ İstiklal ve istikbalimiz için hamlelerine devam eden savunma sanayiimiz, aynı zamanda başlatmış olduğu çalışmalarıyla #MilliUzayProgramı hedeflerine katkısını sürdürüyor ve bu alandaki kabiliyetlerini yurt dışına da taşıyor. pic.twitter.com/y1XlPNjaIZ — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) February 12, 2021

​Proje kapsamında TUSAŞ, birçok uydu alt sistem, ekipman ve mühendislik hizmetlerinin satışını gerçekleştirerek Türkiye'nin uzay alanındaki ilk ihracatını yapmış olacak.

GSATCOM lisansı ile TUSAŞ, GSATCOM ve INVAP mühendisleri tarafından üç yıllık süre içerisinde geliştirilmesi hedeflenen ARSAT-SG1 Haberleşme Uydusunun üretimi 2024 yılında tamamlanacak. Yer Senkron Yörüngede görev yapacak uydu, teknolojik birçok yeniliği bünyesinde barındıran stratejik üstünlüklere sahip olacak.

Sivil amaçlı veri transferi için kullanılacak ve tümüyle elektrikli itki sistemine sahip olan yeni nesil ARSAT-SG1 Uydusunun, Ka-bant'da 50 Gbps'i aşan çıkış kapasitesi ile dünyadaki emsalleri arasında önemli bir teknolojik konumda olması bekleniyor.

'Proje kapsamında geliştirilecek uydu 2024 yılında Arjantin'e teslim edilecek'

TUSAŞ'ın uzay teknolojileri ihracatı kapsamında, ARSAT-SG1 Uydusunun satışına ilave olarak kısa dönemde tamamlanmasını hedeflediği diğer ihracat projelerinde de çalışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "İstiklal ve istikbalimiz için hamlelerine devam eden savunma sanayiimiz, aynı zamanda başlatmış olduğu çalışmalarıyla Milli Uzay Programı hedeflerine katkısını sürdürüyor ve bu alandaki kabiliyetlerini yurt dışına da taşıyor" dedi.

Demir ayrıca "Ülkemizin uzay alanındaki ilk ihracatı olacak proje kapsamında, 2024 yılında Arjantin'e teslim edilecek uydunun geliştirmesinde emeği geçecek bütün mühendislerimizi şimdiden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.