Bilim Kurulu üyesi Yavuz: İngiltere mutasyonu okulların açılmasını öteledi 

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, koronavirüs salgınında virüs mutasyonlarının salgın hastalıklarda beklenen bir durum olduğunu vurguladı.

Yavuz, salgınla mücadelede asıl önemli olanın uygulanacak tedbirleri bu değişimlere göre adapte etmek olduğunu söyledi.

Maske kullanımının çok daha önem kazandığını vurgulayan Prof. Dr. Yavuz, "İngiliz varyantı dediğimiz varyant 1'in bulaşma hızının yüzde 40 ila 70 oranında daha yüksek olduğunu biliyoruz. Türkiye'de de en fazla saptanan mutasyon bu. İngiltere ile yakın ilişkilerimiz, oradan buraya gelen giden sayısının çok olması ve bu varyantın ilk olarak Eylül'de ilk olarak saptanmış olması nedeniyle şu anda Türkiye'de de aslında bu varyantın yayıldığını kabul edebiliriz. Önlemlerimizi de buna göre almamız gerekiyor artık. Şu bir kere kesin, mevcut kısıtlamalara, hiçbir şekilde azaltmadan devam etmek zorundayız. Mevcut önlemlere rağmen eğer bu varyant gerçekten baskın hale gelirse, bu önemler de yetersiz kalabilir. Zaten kaygı da buradan kaynaklanıyor" dedi.

'Evinde ayrı oda imkanı olmayan vakalar hastanede takip edilebilir'

Mevcut olan önlemlere kuralına uygun şekilde yüzde yüz uymanın çok daha önem kazandığına işaret eden Prof. Dr. Yavuz, "Mesela maske kullanımına artık kesinlikle riayet etmemiz gerekiyor. Önceden yüzde 70 uyum varsa bile bunu yüzde 100'e çıkarmamız gerekiyor. Maskenin de doğru takılması lazım. Onun dışında gene filyasyon çalışmalarının hızlı devam etmesi gerekli. Evde hasta biri varsa ve ayrı odada izole edilme imkanı da bulunmuyorsa şu an hastanelerde yoğunluk olmadığı için hastaneye yatırılmaları daha akılcı olacaktır. Bu önlemlere rağmen artış devam ederse, İngiltere'de böyle olmuştu, o zaman ekstra başka önlemler de gündemimize gelebilir" diye konuştu.

'Toplu taşımada kalabalığın azaltılması gerekiyor'

İstanbul'da kendisinin de toplu taşıma kullandığını ve artık maske kullanımının yaygınlaştığını gözlediğini anlatan Prof. Dr. Yavuz, vaka sayısında artış olması durumunda toplu taşımadaki kalabalıkların ilk çözüm sağlanması gereken problemlerden biri olacağının altını çizen Prof. Dr. Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü: "İstanbul'da toplu taşıma da kullandığım için daha rahat gözlemleyebiliyorum, maske kullanımı çok iyi. Yüzde 98'lerde diyebilirim. Burnu açık vb yanlış kullanımlar çok nadir artık. Bunun devam etmesi gerekiyor. Ama toplu taşımadaki o kalabalığın azaltılması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde vakalarda artış devam ederse, öncelikle İstanbul için toplu taşımada kalabalığın azaltılması mecburiyet olacak."

'Ölüm sayılarını artıran bir varyant, yakından izlememiz gerekiyor'

Vaka sayılarının her 9-10 günde bir katlanarak arttığını vurgulayan Prof. Dr. Yavuz, "Yani (bu varyantın görüldüğü vakalar) yüzde 1'se, 10 günde yüzde 2 ve bu şekilde katlanarak gidiyor. Hesaplamalara göre Amerika'da Mart'ın ortasında bu varyantın baskın olacağı öngörülüyor. Bizde şu an tam olarak hangi yüzdedeyiz henüz bilmiyoruz ama önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde daha fazla analiz yapılmış olacak. Daha net bir rakama ulaşacağız. Böylece daha yakından takip edebileceğiz. Bunun yapılabilmesi için hazırlıklar tamamlanıyor. Varyant 1'in şöyle bir tehlikesi var, evet bulaşıcılığı yüzde 40-70 daha fazla artırdığını biliyoruz ama daha da önemlisi İngiltere'de yapılan analizlerde, aslında mortalitede de (ölümlerde) yüzde 30'luk bir artıştan söz ediliyor ki çok yüksek aslında bu. O nedenle çok kontrollü bir şekilde, yakından izlememiz gerekiyor süreci" şeklinde konuştu.

'Köy okulları açılabilir'

Salgın hastalıklarla mücadelenin çok dinamik bir süreç olduğunu belirten Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, şu ifadeleri kullandı: "Bu yılı hepimiz aşıya ulaşana kadar kontrollü bir şekilde hatta eskisinden çok daha fazla dikkatli olarak geçirmek durumdayız. Okulların açılması planlanıyordu Şubat ortası gibi. Ama bu varyant kaygısı nedeniyle ötelenmiş oldu. Ama köy okulları açılabilir. Çünkü kontrolü daha kolay ve orada ciddi bir eşitsizlik oldu, ulaşamayanlar var eğitime."