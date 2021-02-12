Erdoğan: Özeleştiri yapmak istiyorum, aile, kültür ve eğitim konularında arzu ettiğimiz inkişafı sağlayamadık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir konuda özeleştiri yapmak istediğini belirterek "Aile, kültür ve eğitim konularında arzu ettiğimiz inkişafı sağlayamadık" dedi. Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki dönem aileden eğitime, kültürden sanata tüm bu alanları önceliklerimiz arasına alacağız" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ek binasıyla Çayeli Eğitim Fakültesi ek binası açılış programına katıldı.

Sözlerinin başında Rize'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, isminin verildiği Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin 18 bini bulan öğrenci sayısıyla iftihar ettikleri seviyeye geldiğini söyledi.

"Üniversitemizin önce ülkemizde ilk 10'a yükselmesini, ardından dünyada ilk 500'e girmesini bekliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan ismini taşıyan bir üniversiteye yakışan da budur" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Adım adım üniversitemizi buralara çıkaracağız. Lojmanlarımızla bir başka güç, güzellik kattığımıza inanıyorum. İstedik ki bu lojmanlarla tüm hocalarımızın ayağına gidelim, yavrularımız orada eğitimlerini alsınlar, sıkıntı çekmesinler. Bunun dünyada örnekleri var, dünyada varsa bizde de olacak dedik."

Erdoğan, devamında geçen günlerde kamuoyu ile Milli Uzay Programı'nı paylaştıklarını hatırlattı. "Türkiye'nin böylesine iddialı hedefler ortaya koyması, kalbinde azıcık ülke sevgisi olanları heyecanlandırdı" ifadesini kullanan Erdoğan, muhalefetten gelen eleştirilere şu tepkiyi yöneltti:

"Ancak bir kesim var ki, her olumlu gelişme onların üzerine kabus gibi çöküyor. Dünyada kendi ülkesinin felaketini dileyecek, her felaketten haz duyacak kadar insanına yabancılaşmış başka bir kesim var mı bilmiyorum. Bu kesimi mazur görmek istiyoruz ancak bu hüsnü niyeti bile hak etmiyorlar.

'Uzaya kendi bilim insanımızı gönderdiğimizde 'Dünyaya mı sığmadınız' diyeceklerini duyar gibiyim'

Bölünmüş yol yaparsınız 'Buraya uçak mı inecek', uzay programı açıklarsınız 'Başka işiniz mi kalmadı' derler. Yarın öbür gün uzaya kendi bilim insanımızı gönderdiğimizde 'Dünyaya mı sığmadınız' diyeceklerini duyar gibiyim. Her ilimizde üniversite kurduğumuzda bunların nasıl feveran ettiğini unutmadık. Bunların asıl sıkıntısı siyasetten iş dünyasına medyadan akademiye uzanan toplumu yönetebildikleri gizli iktidarlarının yıkılıyor olması. Kimsenin lafında, peynirinde, gemisinde gözümü yok. Yürütülen işlere takoz olmaya izin vermeyiz."

Devamında İzmir Büyükşehir Belediyesi üzerinden CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Erdoğan, "Hiçbir belediye, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın olurunu almadan tahvil çıkaramaz. Cumhurbaşkanı'nın onayı olmadan yurtdışından borçlanamaz. Ana muhalefetin başındaki zat, şu kadar ucuz faizle yurtdışından borçlanma yaptık. Daha sonra Hazine ve Maliye Bakanlığımız bunun nasıl bir yalan olduğunu açıkladı. Yarışa girmek güç ister. Yarışa girmek istikrar ister. Bunlarda yok" diye konuştu.

'Şahinbey ilçe belediyesinin dağıttığı 50 bin tableti kimse görmek istemiyor'

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 40 bin tablet dağıtıldığını da hatırlatarak "Geçtiğimiz günlerde birisi öğrenci sayısının 3.5 milyonu geçtiği İstanbul'da 40 bin tablet dağıtmakla övünüyor. Böyle allamak pullamak olur mu? MEB'in dağıttığı 2 milyon tableti bırakıyorum, sadece Şahinbey ilçe belediyesinin dağıttığı 50 bin tableti kimse görmüyor. Bakın, ilçe belediyesi" ifadesini kullandı. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye, 2023 hedeflerine de ulaşacak, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına da girecek, uzaya da gidecek, küresel ve bölgesel lider de olacak. Biz buna inanıyoruz. İnanmak ve harekete geçmek başarının yarısıdır.

de ulaşacak, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına da girecek, uzaya da gidecek, küresel ve bölgesel lider de olacak. Biz buna inanıyoruz. İnanmak ve harekete geçmek başarının yarısıdır. Öğretim elemanı sayımız 180 bine çıktı. Öğrenci sayısı itibariyle Avrupa'da üniversiteye erişimde ilk sıraya çıktık. Bütçeden ayırdığımız payı 2.5 milyar liradan 36 milyar liraya yükselttik. Sadece sayısıyla değişimlerle yetinmedik, kalite odaklı yapısal dönüşümler de gerçekleştirdik. Her ile bir üniversite projemiz ve üniversite sayısındaki artış bazı tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Bu atılımımızı yeni proje ve programlarla geliştirdik. Hala Anadolu'daki üniversitelerin başarısız olmasını isteyenler var."

'Aileden eğitime, kültürden sanata bu alanları önceliklerimizin en başına alacağız'

Erdoğan, sözlerinin sonunda bir hususta özeleştiri yapmak istediğini belirtti. Erdoğan, şunları söyledi: