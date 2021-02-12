Taksiyle çarpışan özel halk otobüsü büfeye daldı: 1 ölü, 9 yaralı

Gaziantep'te özel halk otobüsü önce taksiyle çarpıştı, daha sonra yol kenarındaki büfeye girdi. Kazada büfenin önünde sipariş bekleyen müşterilerden Suriye uyruklu Eyman Dabul (34) öldü, 7'si yolcu, 9 kişi de yaralandı.

Gaziantep'te taksi ile çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan özel halk otobüsü yol kenarındaki büfeye girdi.

Demirören haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre kaza, öğle saatlerinde Kocaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 27 T 0411 plakalı taksi, 27 H 0369 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan özel halk otobüsü, cadde üzendeki büfeye girdi, sipariş bekleyen müşterilere çarptı. Kazada, otobüste bulunan 7 kişi ile iş yeri önünde bekleyen 3 müşteri yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsteki yolcular ile iş yerindeki cam parçalarının arasında kalan 3 yaralı, vatandaşların yardımıyla çıkarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan, büfenin müşterisi Suriye uyruklu Eymen Dabul, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaza güvenlik kameralarına yansıdı

Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taksi ile çarpıştıktan sonra özel halk otobüsünün kontrolden çıkıp iş yerine girdiği görüldü.