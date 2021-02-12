Eşini kömürlükte boğarak öldürdü

İstanbul'da bir kadın daha eşi tarafından öldürüldü. Mahmut Gürler, tartıştığı eşini kömürlüğe götürüp boğdu ve cinayetten sonra hiçbir şey olmamış gibi işine gitti.

Olay, önceki gün İstanbul’un Fatih ilçesinde yaşandı. İddiaya göre Mahmut Gürler ve Melek Gürler çifti, kumar sorunu ve ev alma konusunda bir süredir tartışma yaşıyordu. Olay günü yine eşiyle tartışan konfeksiyon işçisi Mahmut Gürler iki çocuğuna evde oturmalarını söyleyerek eşi Melek Gürler’i kömürlüğe götürdü.

İhlas Haber Ajansı (İHA) ve Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre çocuklar duymasın diye TV’nin sesini açan ve burada eşini boğarak öldüren cani koca daha sonra binadan ayrılarak iş yerine gitti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Mahmut Gürler’i gözaltına aldı. İki çocuk annesi Melek Gürler ise dün Eyüpsultan Mezarlığı’na defnedildi. Melek Güler'in 6 ay önce eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve onu kısa bir süre önce affettiği öğrenildi.

'Hanım evde yok, gidip bakayım'

Uzun yıllardır aileyi tanıdığını söyleyen Kadir Yavuz, yaşananlarla ilgili şunları anlattı: