İkranur'un ölümüyle ilgili soruşturmada dedesi ve amcasının da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltında

Giresun'un Bulancak ilçesinde geçen yıl kaybolan ve 3 gün sonra derede cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında küçük kızın dedesi ve amcasının da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde geçen yıl evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya gittikten sonra kaybolan, 3 gün sonra da derede cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Küçük kızın dedesi ve amcasının da aralarında olduğu 7 kişi bugün gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

Geçen yıl evinin yakınındaki bahçede 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan İkranur, büyükbaş hayvanların yanına gitti. Küçük İkranur geri dönmeyince, kardeşi ve kuzeni ailesine haber verdi. Çevrede arama yapan Tirsi ailesi, kızlarını bulamayınca jandarmadan yardım istedi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı.

370 hektar alanda yaklaşık 150 kişilik uzman ekibin iz takip ve kadavra köpekleri, dron ve termal kameralar ile aradığı İkranur, 3 gün sonra evlerinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy deresinde ölü bulundu.

Adli tıp raporu hazırlanıyor

İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor. İlk tespitlere göre travmatik bulguya rastlanmayan İkranur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu ortaya çıkacak.

Bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur’un iç organlarından alınan parçalara, çoklu organ incelemesi yapılacak. Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından parçalar, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

20 kişiden DNA örneği alındı

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla İkranur Tirsi'nin ölümünü araştırmak üzere görevlendirilen özel ekip ise çalışmalarına devam ediyor.

Soruşturmada küçük kızın dereye düşerek öldüğü ya da öldürüldükten sonra dereye atılmış olabileceği ihtimalleri araştırılıyor. Bu kapsamda köyde, aralarında aile bireylerinin de yer aldığı 20 kişiden DNA örneği alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen DNA örnekleri inceleniyor.