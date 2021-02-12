Erdoğan: Bugün burada atasından aldığı işaretle 2023'e yürüyen bir gençlik görüyorum

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Bugün burada geçtiğimiz günlerde ilan ettiğimiz Milli Uzay Programı'nı hayata geçirecek, uzayda bayrağımızı dalgalandıracak vatansever gençler görüyorum. Bugün burada atasından aldığı işaretle 2023'e yürüyen, gözünü 2053'e diken bir gençlik görüyorum. 'Kim var?' diye seslenilince sağına soluna bakmadan 'Ben varım' diyen bir gençlik... Strateji ve taktik sahibi bir gençlik. Zifiri karanlıkta ak sütün içindeki ak kılı fark edecek gözü keskin bir gençlik... Hep daha iyisine, daha güzeline ulaşmak için çalışan bir gençlik... İşte bu gençliği karşımda görüyorum. Gençler, sizden beklediğim Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koymanızdır.

Ayrıntılar geliyor...

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin bazı illerinin gençlik kolları kongrelerine canlı bağlantıyla katılıyor https://t.co/0pyowxLeS8 — AA Canlı (@AACanli) February 12, 2021

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