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    Erdoğan'dan gençlere: Ülkemizi uzayda sizler temsil edeceksiniz

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102121043799278-erdogandan-genclere-ulkemizi-uzayda-sizler-temsil-edeceksiniz/

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere seslendiği konuşmasında "Yerli otomobili sizler yapacaksınız. Ülkemizi uzayda sizler temsil edeceksiniz" ifadesini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, Konya, Malatya, Mardin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon, Van İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongreleri'nde açıklamalarda bulundu.

    Sözlerine "Bugün burada sadece partimizin gençlik kollarının il kongrelerini yapmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda geleceğimizi emanet edeceğimiz kadroları da belirliyoruz" diye başlayan Erdoğan, şöyle devam etti:

    • "24 yaşında başına geçtiği beyliği cihan devleti yapacak temelleri atan Osman Gazi'nin, 21 yaşında İstanbul'u fetheden Fatih'in emanetine talip gençler görüyorum.
    • Daha 15-16 yaşlarında iken Diyarbakır'da alçakça şehit edilen Yasin Börü'nün, Abdullah Tayyip Olçok'un, Eren Bülbül'ün azmine sahip gençler görüyorum. Bugün burada kalplerindeki imanla bir ellerinde kitap, bir ellerinde bilgisayarlarıyla her alanda en iyi olmak için eğitime öğretime odaklanan, kendileri ve ülkeleri için büyük hayaller kuran gençler görüyorum.
    • Vakitlerini ve enerjilerini sapkın ideolojilerinin emellerine harcayan değil kendi değerlerinin, devletlerinin hizmetinde olanlarla omuz omuza yürüyen gençler görüyorum. Ruhunu, bedenini, dimağını zenginleştirmek, birikim ve kabiliyetiyle, geleceğin siyasetçileri, yöneticileri, bilim insanları, kültür ve sanat insanları, sporcuları, iş insanları olmak konusunda kararlı gençler görüyorum.

    'Gençler, sizden beklediğim Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koymanızdır'

    • Milli Uzay Programı'nı hayata geçirecek, uzayda da bayrağımızı gururla dalgalandıracak vatanperver gençler görüyorum. Peygamber efendimizin Allah'ım faydası olmayan ilimden, huşu duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım' hadisine uygun şekilde hayatını tanzim eden gençler görüyorum bugün burada.
    • Bugün burada atasından aldığı işaretle 2023'e yürüyen, 2053'e gözünü diken bir gençlik görüyorum. 'Kim var?' diye seslenilince sağına soluna bakmadan 'Ben varım' diyen bir gençlik... Strateji ve taktik sahibi bir gençlik. Zifiri karanlıkta ak sütün içindeki ak kılı fark edecek gözü keskin bir gençlik... Hep daha iyisine, daha güzeline ulaşmak için çalışan bir gençlik... İşte bu gençliği karşımda görüyorum. Gençler, sizden beklediğim Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koymanızdır."

    "Salgında özellikle gençlerin ciddi sıkıntılar yaşadıklarına, itirazlarını yüksek sesle dile getirdiklerine şahit olduk. Hamdolsun Türkiye bu süreci devlet ve millet olarak birlik ve beraberliğimize sımsıkı sarılmamız sayesinde en az sıkıntıda geçiriyor bu konuda büyük desteği gençlerimizden alıyoruz" diyen Erdoğan, bu süreçte gençlerden oluşan gıda tedarik zincirlerinin vatandaşlara kesintisiz hizmet verdiğini söyledi. Erdoğan, şöyle devam etti:

    • "Çoğu gençlerden oluşan güvenlik güçlerimiz, askerlerimiz ülkemizin huzurunu bozacak hiçbir adıma izin vermediler. Attığımız her adımda gençlerimizin özellikle de gözlerinde gördüğümüz umut, yüreklerinde hissettiğimiz sevgi, duruşlarında sahip olduğu asalet bizim en büyük şevk kaynağımız oldu.

    'Biz umutsuzluğu küfürle eş gören bir medeniyetin mensubuyuz'

    • Biz umutsuzluğu küfürle eş gören bir medeniyetin mensubuyuz. Cumhuriyet tarihinin en güçlü alt yapısına sahibiz. Yakın tarihimizin en eğitimli, en dinamik en geniş ufuklu insan kaynağına sahibiz. Bu başarılarla gurur duyuyoruz. Uluslararası alanda öz güvenimizin, itibarımızın en yüksek olduğu dönemdeyiz.
    • Tüm provokasyon gayretlerine rağmen milletimizin birlik ve beraberliğin en güçlü olduğu dönemdeyiz. Ülkemizi karıştırmak, sokaklarımızda kaosu egemen kılmak için girişilen her çaba milletimizin feraset duvarına çarpıyor.
    • Her alanda tarihimizin en kararlı adımlarımızı attığı dönemdeyiz. Birilerin hayalleri bizim attığımız adımların geri kalıyor. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, bölgesel ve küresel yolda ilerledikçe gençlerimize kariyer fırsatları da sunabiliyoruz. Yerli otomobili sizler yapacaksınız. Ülkemizi uzayda sizler temsil edeceksiniz. Yüksek teknolojiye dayalı yeni ekonomi tasarımı, yazılımı, üretiminde sizler olacaksınız. Dijital dünyayı sizler kuracaksınız.

    'Yurtlarımızın kapasitesini 700 bine çıkardık'

    • Üniversitelerimizi marjinal grupların eylem sahası olmaktan çıkartıp bilim yuvaları haline sizler getireceksiniz. Dünyanın en iyi 500 üniversitesine en az 10 üniversitenin girmesini sizler sağlayacaksınız. Son 18 yılda çok çalıştık. Türkiye'de yükseköğrenim görmek isteyen istisnasız her gencimize, bu hayalini gerçekleştirebileceği bu altyapıyı biz kurduk. Gençlerimizin önündeki yüksek öğrenim harçlarını biz kaldırdık. Artık harç yok. Yükseköğretimi de sadece ücretsiz yapmakta kalmadık. İlave imkanlarla istisnasız herkesin erişimine açtık. Yurtlarımızın kapasitesini 700 bine çıkardık.
    • Yurtlarda kalan evlatlarımıza beslenme yardımı yaparak onlara ilave destek verdik. Kredi ve burs miktarlarını lisansta 650, yüksek lisans 1300, doktorada 1950 liraya biz yükselttik.
    • Spor tesislerini ülkemizin her köşesinde, mahallelerde yaygınlaştırarak, gençlerimizin beden sağlığına verdiğimiz önemi gösterdik. Geniş band internet altyapısı nerede ise hiç yoktu. Vatandaşlarımızın kullandığı internet ve iletişim altyapısına tamamını biz kurduk. İnşallah fiber altyapıyla çalışmalarımızı hızla tamamlayarak gençlerimizi geleceğin dijital dünyasıyla biz buluşturacağız.

    'Ulusal ve uluslararası düzeydeki her çabanızı vereceğimiz teşvik, hibe ve programlarla destekleyeceğiz'

    • Eğitimde ve iş hayatında hayalini gerçekleştirememiş her bir gencimizin üzüntüsü bizim üzüntümüzdür. Kamu ve özel sektörde, kendi girişimlerinde gençlerimizin yanında daha güçlü şekilde yer alacağız. Ulusal ve uluslararası düzeydeki her çabanızı vereceğimiz teşvik, hibe ve programlarla destekleyeceğiz.
    • Maddi imkanlar, teknolojik altyapı, fiziki şartlar ne kadar iyi olursa olsun, bunları bizi biz yapan değerlerimizle taçlandırmadığımız sürece mankurt nesillerin ortaya çıkmasına mani olamayız. Bu hissiyatla sözlerime Hz. Lokman'ın oğluna verdiği nasihatleri özetle hatırlatarak son vermek istiyorum. Allah'a şirk koşma, Rabbine şükrettiğin gibi anne ve babana saygılı ol. Namazını dosdoğru kıl. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme. Böbürlenerek yürüme. Büyüklük taslama. Mutedil ol, sesini alçalt."

    Etiketler:
    temsil, Uzay, Gençlik, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı
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