MEB'den liselerde yüz yüze eğitim açıklaması

MEB, 1 Mart'tan itibaren liselerde yüz yüze eğitimin haftada en az 16, en fazla 24 saat olacağı duyurdu.
Ayrıca, liselerde birinci dönem yapılamayan sınavların, 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde yüz yüze planlanacağı belirtildi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Mart'tan itibaren liselerde yüz yüze eğitimin haftada en az 16, en fazla 24 saat olacağını açıkladı.
MEB, 1 Mart'tan itibaren liselerde yüz yüze eğitimin haftada en az 16, en fazla 24 saat olacağı duyurdu.
Ayrıca, liselerde birinci dönem yapılamayan sınavların, 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde yüz yüze planlanacağı belirtildi.
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