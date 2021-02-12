MEB'den liselerde yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Mart'tan itibaren liselerde yüz yüze eğitimin haftada en az 16, en fazla 24 saat olacağını açıkladı.

MEB, 1 Mart'tan itibaren liselerde yüz yüze eğitimin haftada en az 16, en fazla 24 saat olacağı duyurdu.

Ayrıca, liselerde birinci dönem yapılamayan sınavların, 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde yüz yüze planlanacağı belirtildi.