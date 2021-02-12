MSB: Pençe Kartal-2 Harekatı'nda PKK'nın sözde yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gara bölgesinde icra edilen harekat kapsamında PKK'nın yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen kişi sayısının 3'e çıktığı kaydedildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda PKK'nın yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilenlerin sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gara bölgesinde icra edilen harekat kapsamında PKK'nın yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen kişi sayısının 3'e çıktığı kaydedildi.
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