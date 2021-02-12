Adalet Bakanı Gül: Her kesimin 'bu benim anayasam' diyebileceği anayasayı yapmak bizim birinci görevimiz

(Sosyal medyada 'hukuk' çağrıları) Yargının sosyal medya fenomeni olması kabul edilemez. Herkesin yargının bağımsızlığını içselleştirmesi lazım. Dosyadaki içerik bilinmeden yapılan açıklamalar hukuka zarar verir. Mevzuattan kaynaklı sorunlar var. Basında çıkanların ihbar kabul edildiği durumlar da olabiliyor. Yargı hepimizin yargısı, Türk milleti adına karar veriyor. Türkiye bir hukuk sistemidir, bu sistemdeki yanlışlar da düzeltilir. Yargı ele geçirilecek bir organ değildir. Eline sınav soruları tutuşturulan FETÖ mensupları sistem dışına çıkarıldı. Yargılamada hedef makul sürede yargılama.