İYİ Parti'nin 'Sayın Cinping Perinçek' paylaşımına, Vatan Partisi'nden 'İngiliz işbirlikçisi Ali Kemaller' yanıtı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e 'Cinping Perinçek' diye hitap etmesinin ardından, İYİ Parti sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yaptı.
Çin yeni yılının dünyada kutlandığını hatırlatan İYİ Parti, sosyal medyada Perinçek'e göndermede bulundu.
Çin yeni yılıyla ilgili bir haberin alıntılandığı paylaşıma "Sayın Cinping Perinçek'in yeni yılını kutluyoruz..." ifadesi yazılarak Doğu Perinçek de etiketlendi.
Sayın Cinping Perinçek'in yeni yılını kutluyoruz... 🐉🥳 @Dogu_Perincek https://t.co/EFwQUHKbVD— İYİ Parti (@iyiparti) February 12, 2021
Vatan Partisi'nden yanıt
İYİ Parti'nin bu paylaşımına Vatan Partisi'nin sosyal medya hesabından yanıt geldi.
Paylaşımda, "100 yıl önce İngiliz işbirlikçisi Ali Kemaller, Mustafa Kemal Paşa için "Bolşevik Kemal" diyordu. Aynı gemidesiniz" denilerek Akşener etiketlendi.
100 yıl önce İngiliz işbirlikçisi Ali Kemaller, Mustafa Kemal Paşa için "Bolşevik Kemal" diyordu. Aynı gemidesiniz.@meral_aksener https://t.co/kEGqgyk5lB— Vatan Partisi (@Vatan_Partisi) February 12, 2021
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