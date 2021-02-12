İYİ Parti'nin 'Sayın Cinping Perinçek' paylaşımına, Vatan Partisi'nden 'İngiliz işbirlikçisi Ali Kemaller' yanıtı

İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'le ilgili esprili bir paylaşım yapıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e 'Cinping Perinçek' diye hitap etmesinin ardından, İYİ Parti sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yaptı.

Çin yeni yılının dünyada kutlandığını hatırlatan İYİ Parti, sosyal medyada Perinçek'e göndermede bulundu.

Çin yeni yılıyla ilgili bir haberin alıntılandığı paylaşıma "Sayın Cinping Perinçek'in yeni yılını kutluyoruz..." ifadesi yazılarak Doğu Perinçek de etiketlendi.

Vatan Partisi'nden yanıt

İYİ Parti'nin bu paylaşımına Vatan Partisi'nin sosyal medya hesabından yanıt geldi.

Paylaşımda, "100 yıl önce İngiliz işbirlikçisi Ali Kemaller, Mustafa Kemal Paşa için "Bolşevik Kemal" diyordu. Aynı gemidesiniz" denilerek Akşener etiketlendi.

100 yıl önce İngiliz işbirlikçisi Ali Kemaller, Mustafa Kemal Paşa için "Bolşevik Kemal" diyordu. Aynı gemidesiniz.@meral_aksener https://t.co/kEGqgyk5lB — Vatan Partisi (@Vatan_Partisi) February 12, 2021

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