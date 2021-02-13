Erdoğan’dan talimat: 'Lütfi, bunlar Çiftlik Bank işine dönmesin'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizsiz - peşinatsız ev, araba, eşya satışına ilişkin bir reklamı seyrettiği sırada Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a dönüp, "Lütfi, şu işe bir çekidüzen verin. Bunlarla ilgili şikayetler artıyor, yakında Kombassan, Çiftlik Bank işine dönecek" dediği öğrenildi.

Cuımhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki hafta önce grup toplantısından çıktı. Şeref Salonu boyunca kendisini bekleyenleri selamladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) ayrılmadan önce idare amirinin odasında kısa bir mola verdi.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre odaya çaylar söylendi. Kendisini uğurlayacak parti yönetimiyle sohbete koyuldu. Erdoğan, tam o sırada karşısındaki televizyonda reklamı fark etti. Yanında duran Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a yönelerek, "Lütfi, şu işe bir çekidüzen verin. Bunlarla ilgili şikayetler artıyor, yakında Kombassan, Çiftlik Bank işine dönecek. Batarlarsa devlete yük olacak hepsi" dedi.

Odada bulunanlar, Erdoğan’ın dikkatini çeken reklama odaklandı. Faizsiz peşinatsız ev, araba, eşya satışına ilişkin reklam olduğu fark edildi. Bakan Elvan, bu konuda yapılan çalışmaların sonuna gelindiğini, yakında Meclis’e gönderileceğini söyledi.

Son günlerde sayıları hızla atan bu tür firmaların, toplanan paraları amaç dışında kullandığı, bankada faizde değerlendirildiği, sistemden çıkmak isteyenlere zorluk çıkarıldığına ilişkin şikayetler Erdoğan’a kadar ulaştı.

Ve önceki gün, yasa teklifi TBMM’ye verildi.